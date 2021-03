Gheorghiţă: szerdán meg fogja haladni az egymilliót a beoltottak száma

Szerdán meg fogja haladni az egymilliót a koronavírus ellen beoltott személyek száma Romániában.



'Szerdán megkapja a vakcinát az egymilliomodik személy' - jelentette be kedd este, a koronavírus elleni oltáskampány koordinátora.A COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) adatai szerint a kampány 2020. december 27-i kezdete óta 1.603.179 dózis oltást adtak be Romániában 983.997 személynek. Ezek közül 364.814-en az első adagot, 619.183-an pedig a második dózist is megkapták. Az oltáskampány kezdetétől összesen 5587 allergiás reakciót jegyeztek a Pfizer-BioNTech, a Moderna és az AstraZeneca oltásának beadását követően.