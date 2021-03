Megúszták a csendőrség vezetői, akik a 2018. augusztus 10-i tüntetésen elrendelték a könnygáz és gumibot használatát

A Bukaresti Törvényszék elutasította a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Ellenes Ügyészség (DIICOT) arra irányuló kérését, hogy vizsgálják ki újra a 2018-as augusztus 10-i tüntetések kapcsán a csendőri vezetők felelősségét.



Mint ismeretes, a hatóság emberei erőszakosan léptek fel a tüntetőkkel szemben, könnygázt alkalmaztak és többen meg is sérültek a demonstrálók közül. Az eset kapcsán eljárást indított a DIICOT, viszont tavaly nyáron egy ügyészük,lezárta a nyomozást.DIICOT-főügyész azonban felülbírálta beosztottja döntését, és kezdeményezte a nyomozás újraindítását a Román Csendőrség volt vezetőhelyettese,őrnagy, a bukaresti csendőrség vezérigazgatója, továbbá a csendőrség volt vezetője,, valamintvolt belügyi államtitkár ügyében. Ennek a kezdeményezésnek tett most pontot a végére a Bukaresti Törvényszék, melynek döntése jogerős, azaz végleges.Az ügy lezárásakor a DIICOT-ügyészek egyébként azzal érveltek, hogy a Victoriei téren tüntető békés tömeg nem határolódott el azoktól, akik agresszíven léptek fel a rendfenntartókkal szemben, sőt, még mulattatta is őket a helyzet. A DIICOT szerint az erőszakos fellépésnek nem mindegyik 'járulékos áldozata' volt 'ártatlan áldozat'.