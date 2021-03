Maradt minden a megbeszéltek szerint: Kolozs megyének az új prefektusa Tasnádi Szilárd

Kinevezte a kormány a szerda reggeli ülésen az RMDSZ-es prefektusokat. Kolozs megyében maradt minden a régiben, és annak ellenére, hogy a román sajtóban megjelent Kelemen Hunor nyilatkoztata, hogy elcserélné Kolozst Bihar megyével, illetve a megyei liberálisok elégedetlensége is nyilvánvaló volt, az RMDSZ jelöltjét, Tasnádi István Szilárdot nevezte ki a kormány Kolozs megye prefektusává.



Február elején, amikor nyilvánossá váltak a nevesítések, akkor a koalíció tagjai azzal magyarázták, hogy Kolozs megye az RMDSZ-hez került, hogy miután a PNL Bihar megyét, az USR pedig Bukarestet választotta, az RMDSZ-nek lehetősége nyílt arra, hogy Kolozs megyét válassza. Bár az eredeti elképzelések szerint a Szövetség arra számított, hogy sikerül Biharban megvetnie a lábát, ahol a helyhatósági választások alkalmával szinte mindent elveszített, amit el lehetett. A Bihar megyei PNL azonban ragaszkodott a megszerzett szupremáciájához, úgyhogy nem nyílt lehetősége az RMDSZ-nek arra, hogy prefektust nevezzenek ki a megye élére. Másrészt, amint azt már megírtuk , azzal, hogy Kolozs megyét átengedte az RMDSZ-nek, a PNL központi vezetősége a kolozsvári csoportot szankcionálta, mivel az itteni liberális belső ellenzék már kétszer is támadásba lendült: először, Kolozsvár polgármestere volt az, aki látszólag az oltási központok finanszírozásának módját kérdőjelezte meg, azonban mindez gyakorlatilag egyfajta engedetlenségként, „frondőrködésként” csapódott le Bukarestben. A második menet pedigkirohanása volt a várból, amikor éppen a PNL elnökét,t akarta elkaszálni.Azóta, a megyei tanács elnöke is megszólalt a prefektus-ügyben, és azzal fenyegetőzött , hogy kilép a liberális pártból, ha Tasnádit kinevezik.Az RMDSZ jelöltjei három további megyében is megkapták kinevezésüket: mától Arad megyében, Szilágy megyébena kormánymegbízott, Szatmár megyében pedigprefektusként folytatja a munkát.