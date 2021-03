A közmédiát szeletelik fel egymás között a koalíciós partnerek, úgy tűnik, hogy RMDSZ-es lesz a Nép Ügyvédje

A költségvetés megszavazása után a PNL-USRPLUS-RMDSZ-es koalíció következő lépése az állami médiaintézmények feletti ellenőrzés megszerzése.



A pártok asztalán szereplő "médiacsomag" magában foglalja a Román Televízió, a Román Rádió Társaság, az Agerpres vezetését és négy tag kinevezését az Országos Audiovizuális Tanácsba (CNA). Ehhez a csomaghoz csatolták a Nép Ügyvédje tisztségnek a betöltését is. A koalíció keretén belül hétfőn lesz ebben a témában az végleges megbeszélés, azonban bizonyos sajtóértesülések szerint már eldőlt, hogy ki mit kap a felhozatalból.Az információik szerint a végleges elosztás szerint az ombudsmani tisztség az RMDSZ-nek jut, ugyanis a liberálisok elsőként választhattak, és ők a tévé vezetésére pályáztak, a közrádió élére az USR–PLUS Szövetség nevezheti ki támogatottját, és akkor ennek értelmében, az RMDSZ mint harmadik választó az ombudsmani tisztségre csapott le. A Szövetség választása nyomán elszabadultak az indulatok, mert a koalíciós partnerek nem szívesen engedték át a Nép Ügyvédje tisztségnek a betöltését az RMDSZ-nek, azonban a már eddig is alkalmazott koalíciós elosztási rendszert kénytelenek voltak továbbra is alkalmazni.Az Europa Libera arról ír , hogy a Román Televízió élénválthatja, akitanácsadója volt eddig. Arról még nincsenek információk, hogy ki lehetne a közrádió elnöke, illetve azt sem lehet tudni, hogy kit nevezne ki az RMDSZ a Nép Ügyvédjének. Ha minden igaz, akkor az említett intézmények vezetőit hétfőn nevesítik a pártok.Addig is maradnak a találgatások, illetve az olyan hírek kommentálása, mint aeurópai parlamenti képviselő kijelentése, aki újságírói kérdésre elmondta , hogy ha az RMDSZ kapná a Nép Ügyvédje intézményének vezetését, akkor őt látná ebben a pozícióban. Az RMDSZ részéről eddig nem érkezett közlemény arra vonatkozóan, hogy nevesítenek e bárkit is erre a tisztségre, illetve arról sem, hogy egészen biztosan az RMDSZ-é lenne az ombudsmanni intézmény vezetése. Jelenleg aáltal irányított intézményben, az RMDSZ volt Temes megyei képviselője tölti be az egyik ombudsman-helyettesi állást.Ami az Audiovizuális Tanácsot illeti, amely eddig PSD-s vezetés alatt volt, most a koalíció vezetése alá kerül. Négy új tagot nevezhetnek ki a tanácsba, sajtóértesülések szerint, az RMDSZ nem tart igényt egyik helyre sem a négy közül.