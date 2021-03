Tișe az RMDSZ megyei tanácsosain áll bosszút azért, mert magyar prefektusa lesz Kolozs megyének

Minden jel szerint Vákár Istvánon (meg a Kolozs megyei RMDSZ-frakción) csattan az ostor, amiatt, hogy a megyének RMDSZ-es prefektusa lesz Tasnádi Szilárd személyben.



A megyei tanács PNL-s elnöke, Alin Tișe ugyanis azt nyilatkozta, hogy kérni fogja Vákár István lemondatását. Ez premier az elnök részéről, ugyanis februárban, amikor először került nyilvánosságra, hogy az RMDSZ kapja Kolozs megyét, Tișe azzal fenyítette meg a Cîțu-kormányt, hogy ki fog lépni a PNL-ből több tárásával egyetemben.

Tișe hiába fenyegetőzött, nem mond le, mert akkor nem maradhatna elnök



Ma azonban már ehelyett, hogy lemondott volna, belengette, hogy akkor a megyei RMDSZ-en tervez bosszút állni."A PNL központi vezetése úgy döntött, hogy Kolozs megyének RMDSZ-es prefektusa legyen. Mi mindent megpróbáltunk, hogy megváltoztassák ezt a döntést, de ma hivatalos lett a kormány döntése. Ez egy pofon minden Kolozs megyei lakosnak és a PNL Kolozs megyei szervezetének. Nyilvánosan szeretnék ezért bocsánatot kérni mindenkitől. Ez a pozíció a Kolozs megyei PNL-é kellene, hogy legyen. Folytatni fogjuk a harcot a megye lakóiért. Márciusban kérni fogom a tanács RMDSZ-es alelnökének lecserélését. A Megyei Tanács elnökeként nekem a megye és Erdély érdekeit kell védenem" - mondta Tișe egy szerdai, online gyűlésen.Tișe azt mondja, nem lép ki a pártból, hiába nyilatkozta ezt február elején. "Tanulmányoztam a törvényeket, és arra jutottam, hogy ha kilépnék, elveszíteném a funkciót. Márpedig engem a Kolozs megyeiek választottak meg, nem Ludovic Orban és szövetségesei. Mától pártfüggetlenül fogok viselkedni. A párt vezetésében olyan inkompetensek ülnek, akikre hamarosan nem fog emlékezni senki".

Vákár csalódott, s kicsit még reménykedik



azt mondta anek, hogy még nem sikerült beszélnie az ülés után Tișével, de nagyon csalódott abban, ahogyan ezt a helyzetet kezeli a megyei tanács elnöke. "Egy országos döntést el kellene választani attól, ami a megyében történik. Mi a liberálisokkal helyi szinten régóta remek együttműködésnek örvendünk, jelenleg is van egy megállapodás, amit a választások után kötöttünk" - panaszolja.Az RMDSZ-es alelnök még mindig bízik abban, hogy a közte és a Tișe közötti jó viszonyra alapozva meg lehet beszélni a felmerült konfliktust. Elmondta azt is, hogy, az RMDSZ parlamenti frakcióvezetője is próbálta hívni Tișét, de még nem tudja, megtörtént-e a beszélgetés, vagy lett-e eredménye."Különösen frusztráló, hogy így viselkedik, amikor folyamatosan arról beszél, hogy neki nincs semmi problémája a magyarokkal. Erre meg most ezt csinálja" - mondja Vákár, aki szerint az hogy Tișének a magyarokkal vagy az RMDSZ-szel van baja, nagyjából ugyanaz.Az RMDSZ amúgy, miután Tișe (és nem annyira vehemensen, dekolozsvári polgármester is kifogásokat emelt), hogy az RMDSZ adja a megye prefektusát, békülékeny hangot ütött meg.szövetségi elnök például február közepén azt mondta, akár el is cserélné Kolozs megyét Bihar megyére.

Tișe szerint a mócok nem fogadnának el egy RMDSZ-est



, az RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke a Transindexnek elmondta, hogy telefonon beszélt Tișével, és jelezte, hogy nagyon barátságtalan gesztusnak tartja a szerdai nyilatkozatát. “Azt mondta nekem, hogy a móc polgármesterek nem fognak elfogadni egy magyar prefektust, és etnikai konfliktust fog szítani az, hogy a megyének magyar prefektusa lesz, erre mondtam neki, hogy azért az 1848-as szabadságharc régen volt, nem hiszem, hogy a román-magyar viszonyokat ma ez határozná meg” - számolt be Csoma.A képviselő azt mondta, eddig nem kívánt belefolyni az ügybe, mert szemmel láthatóan a megyei és az országos PNL-vezetés közötti konfliktusról van szó, csakhogy Tișe most már belekeverte a történetbe az RMDSZ-t is. “Én politikai szempontból meg is érteném, hogy azt mondják, hogy nekik jár a prefektusi tisztség, mert jól szerepeltek a választásokon, csakhogy a prefektus nem a polgármesterek, hanem a kormány képviselője, és egyáltalán nem szükségszerű, hogy a megye és a prefektus politikai színezete ugyanolyan legyen.Emlékeztettem a jó viszonyra, amit a Kolozs megyei PNL az RMDSZ-szel ápol, és elmondtam, hogy nincs oka tartani egy RMDSZ-es prefektustól, hiszen a jó viszony helyben régóta tart, országosan meg koalícióban vagyunk. Egyelőre nem tudom, hogy egy politikai nyilatkozat volt csak a részéről, vagy tényleg meglépik István felfüggesztését” - mondta a parlamenti képviselő.