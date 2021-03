Megkapta az oltást az egymilliomodik személy Romániában

Egy 86 éves nő az egymilliomodik román állampolgár, aki megkapta a COVID-19 elleni oltást. A vakcinát maga az oltáskampányt koordináló bizottság vezetője, Valeriu Gheorghiţă katonaorvos adta be az idős asszonynak szerdán a bukaresti egyetemi sürgősségi kórházban.



Gheorghiţă egyébként bejelentette: arra készül, hogy önkéntes munkát vállaljon az oltópontokon. Az eseményen jelen voltminiszterelnök is, aki azt ígérte: felgyorsul az immunizálás folyamata."Meg fogják látni, hogy mostantól kezdve fel fognak gyorsulni a dolgok. Eredetileg az volt a célunk, hogy március végéig közelítsük meg az egymilliót. De közelebb kerültünk. Emlékeznek még, hogy arra számítottunk, 2,4 millió dózisunk lesz március végéig. Ehhez képest csak márciusban 2,6 milliót fogunk kapni" - mondta a kormányfő, hozzátéve, továbbra is szem előtt tartják azt a célkitűzést, hogy szeptember végére 10,4 millió román állampolgár immunizált legyen. Cîţu kijelentette: Románia a beadott vakcinák lakosságarányos számát tekintve európai szinten az első három ország között van, és ez "így is marad".