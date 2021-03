Eldöntötte az RMDSZ: nem követik a Fideszt a Néppártból kifele vezető úton

Szerda délben felhívtuk az RMDSZ szóvivőjét, Hegedüs Csillát, hogy megkérdezzük, mit lépnek arra, hogy legfőbb szövetségesük, a Fidesz, otthagyja a Néppárt európai parlamenti frakcióját. Akkor Hegedüs azt mondta, vissza fog hívni, a kérdésre később válaszol. Az Azonnali portálnak kb. a mi megkeresésünkkel egy időben Székely István, az RMDSZ ügyvezető alelnöke azt nyilatkozta, nem lehet a hírekre hirtelen reagálni, a Szövetségben leülnek és megtárgyalják a helyzetet, és várhatóan jövő héten döntenek. A legkevésbé sem kellett annyi idő: Kelemen Hunor szövetségi elnök még szerda este bejelentette a közösségi médiában, hogy az RMDSZ marad a Néppártban.



Kelemen ugyanakkor a kialakult helyzetért az európai pártcsaládot teszi felelőssé egyedül, arról, hogy a konfliktusban lett volna a Fidesznek is szerepe, nem ejt szót:"Szomorú és elkeserítő, ami a Néppárt európai parlamenti frakciójában történik. A kizárások sehova sem vezetnek, ettől a néppárti frakció nem lesz sem erősebb, sem jobb, sem hatékonyabb. Az EPP egyre kevésbé fogadja el a véleménykülönbséget, és ez az igazi gond. Egy ilyen típusú gyűjtőpárt, amely különböző országokból érkező, más-más történelmi tapasztalattal rendelkező politikai alakulatokat foglal magában, akkor tud erős maradni, ha a különböző véleményeknek teret ad, képes azokat integrálni, és markáns módon megkülönbözteti magát más hasonló felépítésű, de más ideológiát valló pártoktól" - írja Kelemen.Megjegyzi, hogy az RMDSZ két EP-képviselője a frakciószabályzat módosítása ellen szavazott, mert úgy gondolják, hogy ez a módosítás gyengíti a belső kohéziót. A szabályzatmódosításról mi is írtunk , az EPP azt szavazta meg, hogy ne csak egyenként lehessen kizárni a frakcióból képviselőket, hanem akár eg egész pártot ki lehessen zárni. Ennek következtében lépett ki a Fidesz."Az RMDSZ a frakció tagja marad, véleményünknek ezután is hangot adunk. Vissza kell térni a néppárti tradíciókhoz, ami a Szövetségnek és nekem személyesen is a Wilfried Martens-i Néppártot jelenti. Az RMDSZ ebben szocializálódott, és mi még hiszünk abban, hogy nem késő, vissza lehet térni a gyökerekhez" írja Kelemen.A Fidesz és a Néppárt viszonya már majdnem két éve konfliktuális, a Néppárt fel is függesztette a magyar kormánypártot, miután, az Európai Bizottság volt elnöke ellen lejárató plakátkampány folyt Magyarországon. Később aztán a Néppárt elnöke,is gyakran került a Fidesz politikusainak és sajtójának célkeresztjébe. Nemrég Deutsch Tamás, Ep-képviselő frakciótagságát fel is függesztették, miután gestapóshoz hasonlította Webert. Nemcsak az RMDSZ marad a Néppártban, hanem a kisebbik magyar komránypárt, a Semjén Zsolt által vezetett KDNP is.