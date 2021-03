Jól halad a felépülés útján Cătălin Denciu, a Piatra Neamț-i kórháztűzben súlyosan megégett orvos

A Piatra Neamț-i kórháztűzben súlyos égési sérülésektet szenvedett Cătălin Denciu orvos, akire ráégett a műanyag covidvédelmi ruházata, miközben a lélelegeztetőgépen lévő pácienseit próbálta kimenteni a lángok közül. A beteget végül sok huzavona után a belgiumi Asztrid királynéról elnevezett katonai kórházba szállították, és állapotának stabilizálódása után nem jöttek újabb információk hogylétéről. Most lettek nyilvánosak az első fotók a felépülő orvosról, aki arról is nyilatkozott a sajtónak, hogy milyen hosszú utat járt eddig be. Denciu beszélt a gyógyulási folyamat nehézségeiről is, és arról, hogy még sok munka vár rá, amíg teljes lesz a felépülése.



A Cătălin Denciuval készült fotókat a Defensie tette közzé . A kiadvány szerint az orvost a műtétek és a közvetlen életveszély megszűnte után a katonai kórházból egy másik klinikára helyezték át. A lap azt írja, hogy a Denciu testét borító súlyos égési sérülések miatt az orvosok három hétig mesterséges kómában tartották a pácienst."Emlékszem, amikor felébredtem, intenzív osztályon voltam. Az ápolónők és a gyógytornászok vigyáztak rám. Január 20-án kerültem át a posztoperatív ellátási osztályra. Fokozatosan sikerült újra megmozdulnom és járnom. Még mindig elég nehéz számomra a karjaimat használni, ezért rengeteg gyakorlatot végzek a gyógytornásszal és a foglalkozási terapeutával, hogy megtanuljam a könyökömet újra mozgatni és hajlítani" - nyilatkozta az orvos.Fotók forrása: Beldefnews