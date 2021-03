A „csúnya” márciuska miatt alázott meg egy kisfiút egy Argeş megyei tanító néni

Igen nagy felháborodás övezte a történetet és egy teljes közösség állt ki az Argeş megyében található Slobozia településen élő, III. osztályos kisfiú mellett, aki március 1-je alkalmából egy kis márciuskával (mărţişor-ral) és csokoládéval akart kedveskedni a tanító néninek. Csakhogy a pedagógus a kedves szavak helyett az egész osztály előtt megalázta a Nicolaet, mert az "csúnya és nem minőségi" márciuskát adott neki.



Acesta este mărțișorul pe care Nicolae, un copil cu probleme de vedere, l-a făcut pentru învățătoarea lui. Și pe care... Közzétette: Oana Dimofte – 2021. március 3., szerda

Nicolae hazatérve beszámolt a történtekről és elmondta a szüleinek, hogy ő többé nem szeretne iskolába járni.A szülők ekkor rögtön panasszal fordultak a megyei főtanfelügyelőséghez, mondván, nincs pénzük drága márciuskákra, ráadásul a kisfiú egy műtéten kell átessen, mivel súlyosan rövidlátó."Nagyon feldühítette, hogy a tanító néni szegénynek nézte és hogy vissza akarta adni a márciuskát" - árulta el a sajtónak a kisfiú édesapja, aki hozzátette: a pedagógus többször is jelezte, hogy speciális iskolába kellene adják, mivel hiperaktívnak gondolja, de hogy a kisfiút nem nyilvánították hiperaktívnak a szakértők."Normális iskolában kell tanulnia, hogy tudja magáról, ő is olyan, mint a többi, normális gyermek" - tette hozzá az édesapa.A kisfiú történetén felbuzdulva egy helyi újságíró indított kezdeményezést a Facebookon, ahol "csúnya" márciuskákat lehet vásárolni Nicolaetől. Amióta több sajtóorgánum is megosztotta a történetet, több száz ember ajánlotta fel segítségét Nicolaenek.