A közpénz elköltésének átláthatósága ismét téma a parlamentben. Az RMDSZ halasztotta a jogszabály módosításáról való szavazást

A központi és helyi közintézmények, valamint a politikai pártok nem hajlandók betartani a közérdekű információkhoz való hozzáférésről szóló törvényt. A gyakorlatban a választási kampányokban sokat hangoztatott és megígért átláthatóság sokkal nehezebben valósul meg, mint ahogy a kampányoló politikusok megígérték – írja az Europa Libera.



A portál arról számol be, hogy március 3-án

az RMDSZ blokkolta annak a törvénytervezetnek a szavazásra bocsájtását, amely az állami finanszírozású intézményeket arra kötelezte volna, hogy a beérkezett kérelmek és válaszok számára hozzanak létre egy nyilvántartást

Az USR által kezdeményezett tervezet a képviselő-testület napirendjén szerepelt, azonban az RMDSZ nem értett egyet a bizottságok jelentésével, és kérte a törvény megvitatásának két hétre történő halasztását és visszaküldését a bizottságoknak. A Szövetség javaslatát egyhangúlag elfogadták, ergo lekerült a napirendről a tervezet. Ez az apró epizód rávilágít arra, hogy a felek milyen gyorsan értik meg egymást, amikor a közpénzek elköltési módjának „átláthatóvá tételéről” van szó.„Azért kértük, hogy kerüljön vissza a bizottsághoz, hogy néhány módosító javaslatot tudjunk hozzácsatolni” – magyarázta az újságírók megkeresésére, az RMDSZ képviselőházi frakciójának a vezetője.Csoma állítása szerint "bizonyos pontosításokra" van szükség. Azt is elmondta, hogy szerinte nem helyes az az előírás a tervezetben, hogy az elmulasztott vagy hiányos közlésekért, amelyeket az 544-es törvény értelmében kérnek ki az érdeklődők, nem annak az intézménynek a vezetőjét, hanem a kommunikációs osztályt vonnák felelősségre. Csoma azt mondja, nem volna méltányos olyan személyeken számonkérni a mulasztást, akik nem rendelkeznek a döntési joggal az intézményen belül.A halasztásra reagálva Csoma elmondta, hogy „Nem kell megijedni, nem világvége, ha javítani akarunk egy-két apróságot a tervezetben. Két hét nem a világ.”

Mit tartalmaz a javaslat, és miért ellenzi az RMDSZ?

Az elhalasztott tervezet nem újkeletű a képviselők számára. A legutóbbi törvényhozásban is napirenden volt, de akkor is elhalasztották a róla szóló szavazást. Szintén az RMDSZ volt az, aki ragaszkodott ahhoz, hogy ne menjen át a javasolt formában.„Az RMDSZ többször megtorpedózta a jogszabályt Márton Árpád révén. Tavaly is ő blokkolta a tervezetet. A megbeszélések során rájöttem, az RMDSZ olyan kivételt kíván bevezetni, hogy a nemzeti kisebbségek szervezetei, még ha állami pénzeket is kapnak, felmentést élvezzenek, és ne tájékoztassanak arról, hogy mit csinálnak a pénzzel "- mondja, a Közösségi Innovációs Központ ügyvezető igazgatója.

A tervezet egyébként a következő módosításokat eszközölné a közérdekű információkról szóló törvényben:



• Az egyes intézmények szintjén elektronikus formában, publikus, mindenki által elérhető nyilvántartás jelenjék meg, amely tartalmazza az 544/2001 -es törvény értelmében megfogalmazott kéréseket és az azokra adott válaszokat. A megkeresést és a választ a beérkezéstől / elküldéstől számított 15 napon belül kellene közzétenni az intézmény honlapján.•A törvény hatálya alá tartozó intézmények pontosa meghatározása szintén a tervezet célja.• Előírás arra vonatkozóan, hogy az igényelt információk elektronikus formában is kikérhetők legyenek.• 2000 és 10 000 lej közötti pénzbírságok arra az esetre, ha az illető intézmény nem továbbítja a kérelmezőnek a kért információkat.A civil társadalom attól tart, hogy a törvényjavaslat szavazásának elhalasztása negatív változásokhoz vezethet. Az aktivisták már hosszú ideje harcolnak azért, hogy létrejöjjön egy ilyen nyilvántartás, amely növeli az átláthatóságot, és megkönnyíti a közérdekű információkhoz való hozzáférést. Többen aggodalmukat fejezték ki, hogy mivel sokakat zavar az 544-es törvény, és már több kísérlet volt mindenféle módosításra, annak érdekében, hogy különböző kiskapukat biztosítsanak, a mostani halasztásnak is az lesz az eredménye, hogy az eddig leszögezett és a bizottságban elfogadott javaslatok egy részét kilúgozzák.

Kérdéseinkkel mi is megkerestük Csoma Botondot

, aki nem tudott konkrét választ adni arra a kérdésünkre, hogy milyen módosításokat eszközölnének a tervezetben, nem erősítette meg, de nem is cáfolta az arra vonatkozó információkat, hogy a kisebbségi intézményeket kivonnák a jogszabály hatálya alól. Elmondása szerint jövő héten kerülnek kidolgozásra a módosító javaslatok. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy minden koalíciós partner egyet értett abban, hogy jó az, ha visszakerül a bizottságba a tervezet, mert még munka van vele, tehát nem csak az RMDSZ-nek az érdekei fűződnek ahhoz, hogy ne ebben a formában kerüljön elfogadásra a jogszabály.