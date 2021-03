Magyar származású prefektust neveztek ki Temes megyében

Az USR-PLUS jelölése alapján Németh Zoltán ügyvédet nevezték ki szerdán Temes megye prefektusává, aki csütörtök délután tette le hivatali esküjét:



A frissen kinevezett prefektus gyorsinterjút adott az MTI-nek, ahol elmondta, hogy mind az édesapja, mind az édesanyja magyar, de ő - a magyar iskolát végzett testvérétől eltérően - román iskolába járt, és román közegben szocializálódott, a szüleivel is inkább románul kommunikál. Azt is megkérdezték tőle, hogy a jövő évi népszámláláson milyen nemzetiségűnek fogja vallani magát, erre azt válaszolta: "azt hiszem, magyarnak".A 34 éves ügyvéd alapítója az USR Temes megyei szervezetének, és 2016 óta az alelnöki tisztséget tölti be. Jelenleg a temesvári Nyugati Tudományegyetem jogász-doktorandusza.Az RMDSZ alprefektusi tisztséget kapott Temes megyében, Németh Zoltánnal együtt iktatták beügyvédet is.