EMSZ: erdélyi magyar képviselő nem lehet tagja az Európai Néppárt frakciójának

Az Erdélyi Magyar Szövetséget szerint erdélyi magyar képviselő a Fidesszel történt események után nem lehet többé tagja az Európai Néppárt (EPP) frakciójának - olvasható a szövetség sajtóközleményében.



A Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség egyik társelnöke és CsomortányiIstván, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség másik társelnöke által jegyzet tájékoztatás szerint, mivel sem az MPP, sem az EMNP nem indított jelöltet a legutóbbi 2019-es európai parlamenti választásokon, ezért a két brüsszeli RMDSZ-es erdélyi magyar képviselő az EMNP és a MPP választóinak is adós a cselekedeteikkel kapcsolatos elszámolással (ha erről nem is hajlandók tudomást venni), és nem csupán az RMDSZ belügye európai parlamenti képviselőik szereplése."Az erdélyi nyilvánosság joggal szemléli értetlenül: miért nem követi az RMDSZ két európai parlamenti képviselője az Európai Néppárt frakciójából az ott számos sérelmet elszenvedő és épp távozó FIDESZ képviselőit? Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyar EP-képviselőknek szolidaritást kell vállalniuk a FIDESZ politikusaival, s nem lehetnek tagjai egy olyan frakciónak, mely mindegyre megtagadja a keresztény-konzervatív értékeket, s nemtelen támadások kereszttüzébe állítja a magyar kormányt" - olvasható a közleményben.Érvelésük szerint, ha az RMDSZ két európai parlamenti képviselője a történtek ellenére is az EPP frakciójának tagja marad, miként azt az RMDSZ elnöke nyilatkozta , úgy a teljes erdélyi nyilvánosságnak tartoznak majd elszámolással a tekintetben, hogy miként "vállaltak politikai közösséget olyanokkal, akiknek egyre inkább céljuk a hagyományos európai és keresztény értékek felszámolása, s akik azt a FIDESZ-t támadják, amely ezen értékek fő közép-európai védelmezője".Azt írják, hogy elvárják a vonatkozó döntés felülvizsgálatát és az Európai Parlament két erdélyi magyar képviselőjének kilépését az EPP frakciójából.