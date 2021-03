A magyarok román, a románok magyar nyelvtanulását támogatja Sepsiszentgyörgy

A sepsiszentgyörgyi önkormányzat még idén nyelvtanulási programot indít a Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel (BBTE) együttműködésben - jelentette be szerdán Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, aki elmondta, hogy összesen ezer személy kaphat ezer lejes ösztönzőtámogatást, hogy a románok magyarul, a magyarok románul tanuljanak. A szakmai részt a BBTE bonyolítaná le, az önkormányzat anyagiakkal támogatná a résztvevőket.



A nyelvtanulási pályázattal kapcsolatban a polgármester megkeresésünkre elmondta, hogyalpolgármester által kezdeményezett ifjúsági konzultáció eredményeiben megjelent igényre egyfajta válasza a pályázat. Antal ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem csak diákok vehetnek részt, hanem 35 éves korig minden sepsiszentgyörgyi lakos jelentkezhet. "Ha valaki hazajön egyetemről, és rájön arra, hogy nem tud eléggé románul, vagy valaki úgy érzi, ha egy kicsit szeretni tudni magyarul, mert akkor könnyebben találna munkát, akkor ő is ugyanúgy igénybe veheti, mint egy 11. osztályos diák, aki éppen érettségire készül" - magyarázta Antal.A polgármester szerint az lenne a cél, hogy a program végére a jelentkezők egy szinttel feljebb lépjenek nyelvtudásban. Elmondta, hogy a program elején és a végén is felmérnék az adott személy nyelvtudását, és az önkormányzatnak az lenne az elvárása, ha valaki egyáltalán nem tud románul, akkor legalább közepes szintig eljusson, aki közepes szintű tudással rendelkezik a kezdéskor, akkor az legyen haladó. A támogatást is akkor kapnák meg, ha sikerül ezt a feltételt teljesíteni."Azt vállaltuk, hogy költségvetésbe foglaljuk a programot. Nyilván szeretnénk, ha a BBTE lenne a lebonyolítója, mert nekünk is sokkal egyszerűbb kifizetni egy közintézménynek a képzésnek egy részét, mert nem arról van szó, hogy teljesen ingyenes lesz. Ha 2000 lejbe kerül, akkor a felét fizetjük. Ha 1500 lejbe, akkor kétharmadát. A támogatás arányát nem tudom most megítélni, mert ez attól is függ, hogy mekkora csoportok fognak kialakulni" - magyarázta.Antal elmondása szerint az után várható, hogy kiírják a pályázatot, hogy sikerült elfogadni a város költségvetését. "A városnak valamikor március végén lesz költségvetése, ezért nagy valószínűséggel április elején fogjuk meghirdetni ezt a pályázatot" - mondta. Azzal kapcsolatban, hogy a képzések mikor kezdődnek, illetve mennyi ideig fognak tartani egyelőre még semmi biztosat nem lehet tudni."A szakirodalom szerint nagyjából 60 órányi nyelvoktatással lehet egy szintet előre lépni. Persze attól is függ, hogy mennyire intenzív a képzés. Ha 60 órával számolunk, és általában egy alkalom két órát szokott tartani, akkor 30 alkalomról lenne szó. Ha heti két alkalommal szerveznek képzést, akkor az 15 hétig fog tartani, ha heti három alkalommal, akkor 10 hétig. Ez nyilván is attól is függ, hogy mekkora lesz az igény, hányan fognak jelentkezni" - mondta.A polgármester ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy nem egyszeri alkalomról lenne szó, úgy tervezik, hogy a következő négy évben szintén meg fogják szervezni. Ez persze a jelentkezők számától is függ. A polgármester szerint akár abban is lehetne gondolkodni, hogy BBTE kolozsvári nyelvközpontjainak legyen egy sepsiszentgyörgyi fiókintézete, hiszen "jelentős anyagi támogatást biztosítanánk ennek az intézetnek".