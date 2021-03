Emil Boc: szociális lakásokat fogunk építeni

2030-ra felszámolják a pataréti romatelepet, az ott élő családoknak szociális lakásokat fognak építeni - tett ígéretet a Ştiri de Cluj beszámolója szerint Emil Boc, Kolozsvár polgármester egy lakhatásról szóló vitán.



A polgármester nyilatkozata szerint ambiciózus, de reális cél, hogy 2030-ig felszámolják a pataréti romatelepet. Elmondása szerint erre kötelezettséget vállaltak, és reméli, hogy a metropoliszi övezet adminisztrációja is konkrét lépéseket fog tenni ennek teljesítésére. A polgármester szerint Kolozsváron már korábban is tettek lépéseket arra, hogy különböző programok segítségével lakásokat biztosítsanak a telep lakóinak a városban és a vonzáskörzetében.Boc elmondta, pályáznak az Országos Helyreállítási és Reziliencia Tervnél, hogy szociális lakásokat tudjanak építeni EU-s forrásokból Kolozsváron és a metropoliszi övezetben. A polgármester szerint ugyanakkor Románia Kormányának is komoly lakhatási terve kellene legyen, aminek a keretében olyan szociális, másképp fogalmazva "megfizethető", lakásokat építenek, amelyek révén javítható az életminőség.