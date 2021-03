Még egy kicsit várat magára a tavasz, hétvégére jön a hideg

Havazásra és hóviharokra vonatkozó sárga riasztást adott ki pénteken az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) 16 megyére. Az ország szinte minden régiójában lehűlés várható a következő napokban.



A szakemberek szerint pénteken 16 órától szombaton 16 óráig a hegyekben havazás várható, előbb a Keleti-Kárpátokban, aztán főleg a Kárpátkanyarban és a Déli-Kárpátokban is. Emellett 70-90 km/órás, 1700 méteres magasság fölött 100 km/órás sebességgel fújhat a szél, csökkentve a látótávolságot.A sárga riasztás Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Brassó, Buzău, Kovászna, Dâmboviţa, Hargita, Máramaros, Maros, Neamţ, Prahova, Szeben, Suceava, Vâlcea és Vrancea megyére érvényes.Péntek délutántól országszerte fokozatos lehűlés várható, előbb az ország északi és északnyugati részén, majd szombaton a többi régióban is.Csapadékra pénteken az északi, a nyugati és a központi országrészben, szombaton pedig inkább délen kell számítani.Máramarosban, Moldvában és Erdélyben havazás, Olténiában, Munteniában és Dobrudzsában havas eső várható. A hegyekben is havazni fog, ugyanakkor 60-90 km/órás széllökésekre is számítani lehet.