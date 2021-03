Az oktatásügyi miniszter nagyon szeretné, ha a végzős diákok a vörös zónákban is járhatnának iskolába

Sorin Cîmpeanu oktatásügyi miniszter a B1 televízió műsorában jelentette be: kérést nyújtott be a sürgősségi helyzetekkel foglalkozó országos bizottsághoz, hogy vizsgálják meg annak lehetőségét, valamilyen szinten módosíthatnak-e a járvány forgatókönyveivel kapcsolatos eljárásokon. A miniszter elmondta, ő azt szeretné elérni, hogy a végzős diákok a vörös zónákban is fizikai jelenléttel tanulhassanak tovább.



Pénteken Bukarest is vörös zóna lett, a közegészségügyi igazgatóság által közzétett legfrissebb adatok szerint a főváros incidenciája 3,05-re emelkedett. A hatályos szabályzat értelmében a bölcsődék, óvodák és elemisek továbbra is járhatnak iskolába, de a gimnazisták és a középiskolások ismét online oktatásra kell áttérjenek. A főváros tekintetében ez 1142 végzős osztályt érint, körülbelül 15 ezer VIII. és XII. osztályos diákot - magyarázta Cîmpeanu.A tárca vezetője elmondta, az egészségügyi miniszterrel egyelőre csak abban sikerült megállapodniuk, hogy a képességvizsga és érettségi szimulációkat fizikai jelenléttel szervezhetik meg március 22 és 29 között."Meg vagyok győződve, hogy a kérésemet kellő felelősséggel és gyorsasággal fogja vizsgálni a bizottság. A végzős diákokat hatékonyan kell felkészíteni a vizsgákra, ezt pedig meg kell érteniük" - mondta az oktatási tárca vezetője, majd hozzáfűzte: nem hinné, hogy a végzősök miatt amúgyis nőne a fertőzöttségi arány.

Egyébként az már szinte biztos, hogy a képességvizsgát és az érettségit NEM online fogják megszervezni

- erről is pénteken nyilatkozott a miniszter.„Nagy jelentőséggel bírnak ezek a vizsgák a fiatalok jövőjét tekintve, tehát végső soron a vizsgák lefolyása az ország szempontjából is kulcsfontosságúnak számítanak - mondta el Cîmpeanu.