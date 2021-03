Egy romániai hacker 620 ezer dollárnak megfelelő kriptovalutát lopott a Kajmán-szigetekről

A jászvásári DIICOT számolt be arról, hogy január 28 és 31. között az egyik kajmán-szigeteki kereskedelmi egység (amely a világ 7. legnagyobb kriptovaluta "üzemeltetője") hackertámadás áldozata lett. Az elkövető lényegében teljesen hozzáfért a vállalat számítógépes rendszeréhez, így sikerült ellopni a körülbelül 620 ezer dollárnak megfelelő digitális fizetőeszközt - írja a Biziday.



A kriptovalutát több címre és virtuális pénztárcába utalta, hogy elrejtse kilétét, de arról egyelőre nem lehet sokat tudni, hogyan is bukkantak végül a nyomára.A DIICOT beszámolói szerint a férfi mindig 10 ezer lejnél kevesebb értékű kriptovalutát váltott be, hogy ne kérjék tőle a személyi azonossági bizonyítványát. A hackernél házkutatást tartottak, ahol 7 mobiltelefont, 3 laptopot, 5 memóriakártyát, 2 elektronikus pénztárcát valamint 10 800 lejt foglaltak le az ügynökök. A férfi digitális számláján található kriptovalutákat is "behajtották" a hatóságok.