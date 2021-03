Felgyúlt a suceavai prefektúra tetőzete

Szombat reggel lángba borult a suceavai prefektúrának és a megyei önkormányzatnak is helyet adó épület tetőzete – számol be a Digi24. A helyszíni tudósítások szerint lángok borították be a több mint száz éves neobarokk stílusú adminisztratív palota tetőzetét, az épület felső szintjéről pedig vastagon ömlött ki a füst.



A Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség 4 tűzoltóegységgel, 1 létrás járművel és két rohammentővel érkezett a helyszínre, illetve 2 speciális jármű érkezett a szomszédos, Botoșani felügyelőségtől is.A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője,, a sajtónak elmondta, hogy a tűz szinte teljességében felemésztette a tetőzetet, és az oltást kívülről létrával és az épület belsejéből is igyekeztek elvégezni.Arról is beszámolt, hogy a helyszínen lévő két rohammentő egység biztosítja egészségügyi szempontból a helyszínt, viszont nincsenek sem halálos áldozatok, sem sérültek. Az épület tetejének lángba borulása miatt az bent lévő embereket evakuálták elővigyázatosságból, viszont senki nem volt közvetlen veszélyben.A tűz kigyulladásának okait még vizsgálják. Az intervenció során a legnagyobb kihívást az jelenti, hogy a tetőszerkezet fából készült – így nagy mennyiségű gyúlékony anyagról van szó –, viszont fémtáblákkal van borítva a tetőzet, ami megnehezíti a tűzoltók dolgát.A helyszínről a, a helyi Intermedia televízió munkatársa osztott meg videófelvételt a helyszínről:

Frissítés

: A Suceava megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy a tüzet sikerült eloltaniuk. A tájékoztatás szerint végül 18 tűzoltóautót vett igénybe a beavatkozás, mivel a helyszíni tűzvédelmi vízcsapokban nem volt megfelelő nyomás, hogy használhassák. Az megyei ISU szóvivője szerint Romániában ez gyakori probléma.