Florin Cîţu szeretné, hogy erről a kormányról mindenkinek az új kórházak építése jusson eszébe

Cîţu szerint 30 év alatt senki nem foglalkozott kórházépítéssel, és az általa vezetett kormány meg fogja valósítani ezt a célkitűzést az országos helyreállítási terven (PNNR) keresztül, amelyben jelentős összegeket szándékoznak fordítani erre.Az egyetlen kikötés az, hogy az új kórházaknak 2026-ig el kell készülniük, mert csak akkor lehet azokat a PNNR-n keresztül finanszírozni – fejtette ki a Focşaniban tartózkodó kormányfő.Nyomatékosította, hogy több nagy infrastruktúra fejlesztési projektet szeretnének megvalósítani az országos helyreállítási terven keresztül, azonban csak és kizárólag azok a projektek kerülnek be, amelyek esetében biztosra vehető, hogy 2026-ig elkészülnek. Ha addig nem készülnek el a munkálatok, az EU nem fizeti ki a projektekre a finanszírozást, hiába hagyta jóvá korábban azokat; és akkor a finanszírozás terhe az állami büdzsére hárul.Cîţu szerint sokkal több jó projekt érkezik be, mint amennyit finanszírozni lehet, és az Európai Bizottság dönti majd el, hogy melyekre ad pénzt.A kormányfő biztosított ugyanakkor afelől, hogy a PNNR keretében a kifizetési mechanizmus egyszerűbb és átláthatóbb lesz az eddig európai alapok lehívási mechanizmusához képest.Másrészt Cîţu tisztázta, hogy az országos helyreállítási terv (PNNR) a kormány hatáskörébe tartozik, semmi köze a parlamenthez, nyomatékosítva, hogyPSD-elnöknek majd számot kell adnia Brüsszelben arról, miért „zsarolja” a PNL-t ebben az ügyben.„A dolog nagyon egyszerű: a PNNR a kormány hatáskörébe tartozik, semmi köze a parlamenthez. A zsarolás a Szociáldemokrata Párt részéről érkezik. Ha a PSD azt akarja, hogy megint mi legyünk az az ország, amelyre Európa ujjal mutogat, mert miattunk nem tudják ratifikálni ezeket az összegeket és az Európai Bizottság nem tudja felvenni a hitelt a PNNR finanszírozására, nagyon jó. Tudjuk, hogy a PSD volt évekig Európa fekete báránya, és szeretném látni, Ciolacu úr miként magyarázza el ezt a PNL ellen irányuló zsarolási akciót a brüsszeli szocialista kollégáinak, akik várják már ezt a programot” – szögezte le szombaton Florin Cîţu arra a kérdésre, hogy parlamenti megvitatásra küldi-e az országos helyreállítási tervet, amint azt a szociáldemokrata ellenzék követelte, azzal fenyegetőzve, hogy ellenkező esetben nem szavazzák meg az EU-val ebben az ügyben kötendő egyezményt.Marcel Ciolacu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke levélben értesítette csütörtökön Ursula von der Leyent és Frans Timmermanst, az Európai Bizottság (EB) elnökét, illetve alelnökét, a Florin Cîţu miniszterelnök vezette kormány „demokráciaellenes kisiklásairól”.A PSD elnöke úgy fogalmaz, hogy a liberális kormány „elpolitizálja a közpénzt, az európai alapokat és a köztisztségeket”, és úgy véli, hogy a román állampolgárok az „EB védelmére szorulnak”.Ciolacu levelében egyebek mellett kiemeli, hogy az elmúlt 30 évben először fordul elő, hogy az ellenzék egyetlen költségvetés-módosító javaslatát sem fogadták el, hogy utólag hozzáadtak a büdzséhez egy „átláthatatlan mellékletet”, amellyel a győztes pártok által vezetett régióknak osztottak pénzeket. Felrója azt is, hogy a helyreállítási terv összeállításakor senkivel sem konzultáltak, hogy egy nap alatt több mint ezer iskolaigazgatót váltottak le, hogy rendszeres támadásokat intéznek a Nép Ügyvédje, az alkotmánybíróság és a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ellen.