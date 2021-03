Vasárnap éjféltől karantén alá kerül Temesvár és környéke

Karantén alá kerül a koronavírus-fertőzöttség magas aránya miatt vasárnap éjféltől Temesvár négy környező községgel együtt.



A Temes megyei közegészségügyi igazgatóságtól és a vészhelyzeti bizottságtól kapott adatok figyelmes elemzése után megszületett a döntés, hogy hétfőtől 14 napra vesztegzár alá helyezik Temesvárt, illetve Mosnicatelep (Moşniţa Nouă), Győröd (Ghiroda), Gyüreg (Giroc) és Újszentes (Dumbrăviţa) községeket, tájékoztatott a megye prefektusi hivatala.A Temes megyei vészhelyzeti bizottság szombati határozata értelmében az érintett településeken egy sor intézkedést szigorúan be kell tartania a lakosságnak; mind az ott élőknek, mind az átutazóknak.A karantén alatt álló településeket csak a közutakon lehet megközelíteni, illetve elhagyni, a településeken belül az utcákon tilos a gyülekezés, az emberek legfentebb 6-os csoportokban közlekedhetnek, de akkor is csak saját felelősségre vagy a munkáltató által kitöltött nyilatkozat birtokában, megfelelő indokkal lehet az utcán tartózkodni.Az üzletek csak este 8 óráig tarthatnak nyitva, kivéve a gyógyszertárakat és benzinkutakat.Az üzletekben, áruházakban korlátozott számú vásárló tartózkodhat egyidőben (a kapacitás 30 százaléka). A parkokban is korlátozni kell az ott tartózkodók számát, hogy minden személy számára 8 négyzetméteres teret lehessen biztosítani.