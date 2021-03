Megbékélt Tasnádi Szilárd prefektusi kinevezésével a PNL Kolozsvári vezetése

Megbékélt Tasnádi Szilárd prefektusi kinevezésével a PNL Kolozsvári és Kolozs megyei vezetése, írja a monitorulcj.ro. A lap szerint Emil Boc, Dan Tarcea és Daniel Buda is gratulált a Tasnádinak kinevezéséhez.



Tasnádi kinevezésének bejelentésekor a PNL helyi vezetése meglehetősen csalódottnak tűnt, és ennek hangot is adott. A leghangosabban, a megyei tanács PNL-s elnöke tiltakozott, de Emil Boc is elégedetlen volt. Úgy gondolták, hogy ez a pozíció a Kolozs megyei PNL-é kellene, hogy legyen.Úgy néz ki, hogy azért közben belenyugodtak a kinevezésbe. A lap megkereste Tasnádit, aki úgy elmondta, hogy Kolozsvár PNL-s polgármestere és alpolgármestere, valamit a párt megyei szervezetének az elnöke is egyaránt gratulált utólag a kinevezéséhez és együttműködést ígért számra.A gratulálók listájáról egyedül Alin Tișe hiányzik, aki a héten azzal fenyegetőzött, hogy márciusban kérni fogja a tanács RMDSZ-es alelnökének,nak a lecserélését.A kinevezések körüli szájkarate egyébként a PNL országos és helyi vezetése közötti konfliktus része. Azzal, hogy Kolozs megyét átengedte az RMDSZ-nek, a PNL központi vezetősége a kolozsvári csoportot szankcionálta, mivel az itteni liberális belső ellenzék már kétszer is támadásba lendült: először Emil Boc, Kolozsvár polgármestere volt az, aki látszólag az oltási központok finanszírozásának módját kérdőjelezte meg, azonban mindez gyakorlatilag egyfajta engedetlenségként, „frondőrködésként” csapódott le Bukarestben. A második menet pedig Rares Bogdan kirohanása volt a várból, amikor éppen a PNL elnökét, Ludovic Orbant akarta elkaszálni.címoldali fotó: MTI/Kiss Gábor