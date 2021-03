Oktatási minisztérium: csak ott lehet képességvizsgát és érettségit szervezni, ahol 6 ezerlék alatti a fertőzöttségi mutató

A képességvizsga, az érettségi, illetve ezen vizsgák szimulációi csak azokon a településeken szervezhetők meg a diákok fizikai jelenlétével, ahol a két hétre vetített incidencia értéke nem haladja meg a hatot - írja a G4media az oktatási és egészségügyi minisztérium közös rendeletére hivatkozva, amely szombaton jelent meg a Hivatalos Közlönyben.



Eszerint azokon a településeken, ahol karantént vezetnek be, tehát 6 fölött van az incidencia, nem engedélyezettek az olyan tevékenységek, amelyek a diákok fizikai jelenlétét igénylik a tanintézményekben, és a didaktikai tevékenységet is csak online végezhető. Azt is leszögezik ugyanakkor, hogy azokon a településeken, ahol 6 ezrelék alatt van a mutató a megfelelő egészségügyi és higiéniai szabályok betartásával megtarthatók az említett vizsgák.tanügyminiszter nyilatkozatában biztosított arról, hogy az idei érettségi és képességfelmérő vizsgák fizikai jelenléttel fognak zajlani a már kitűzött időpontokban, és egy tanuló sem marad ki ezekből. Hozzátette, megtesz mindent, hogy a vizsgák idején a koronavírus-járvány miatt esetleg karantén alatt levő településeken is így legyen."Minden alkalmat megragadok, hogy maximális felelősségre szólítsak fel az óvintézkedések betartása terén, hogy minél inkább csökkentsük a 6 ezrelékes fertőzöttségi ráta elérésének kockázatát. Ha ez mégis megtörténik, az illető településen sajnos felfüggesztenek minden fizikai jelenléttel zajló oktatást, ezen nincs mit vitatni. Egy kivétellel: szeretném, és ezzel kapcsolatban már elkezdtem tárgyalni az országos vészhelyzeti bizottsággal, hogy tegyék lehetővé minden tanuló számára, hogy részt vegyen az érettségi, illetve a képességfelmérő vizsgán, függetlenül attól, hogy a település épp karantén alatt van" - nyilatkozta vasárnap Câmpeanu a Digi 24-nek.A szaktárcák ugyanakkor pontosítják az Országos Vészhelyzeti Bizottság azon pénteki döntését , ami szerint a végzős osztályok tanulói, azaz a nyolcadikosok, tizenkettedikesek, tizenharmadikosok és a végzős szakiskolások a koronavírusos megbetegedések magas száma miatt piros zónának minősülő településeken is mehessenek iskolába. A piros besorolású (incidencia értéke 3-6 között van) településeken a végzős diákoknak csak a fele járhat iskolába, tehát az osztálylétszámok 50 százaléka, ezzel bevezetik a hibrid forgatókönyvet. Ahol karantént vezetnek be, tehát 6 ezrelék fölött van a járványmutató, a végzősöknek is csak online lehet órát tartani.Egy másik újdonság az, hogy azokon a településeken, ahol a fertőzöttségi arány nem haladja meg a 6 ezreléket, meg lehet tartani az összes osztály számára azokat az órákat, amelyekkel a kimaradt tananyagot pótolják be.A két szaktárca által kiadott közös rendelet emellett azt is tartalmazza, hogy a szabadtéri tornaórákon nem szükséges maszkot viselni; illetve a piros besorolású településeken továbbra is nyitva maradnak a tanintézmények az óvodások és az elemi osztályosok számára. Az óvodásoknak kortól függetlenül nem kell maszkot viseljenek.Készítettünk egy táblázatos összefoglalót azoknak, akik már nem bírják követni a különböző forgatókönyveket: