Kovászna megyében egyetlen új fertőzést sem igazoltak az elmúlt egy napban

A szombati tájékoztatás óta 3288 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, 13.079 teszt eredményének feldolgozása nyomán - közölte vasárnap a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 828.283-ra nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma.



A GCS szerint a legtöbb új megbetegedést Bukarestben - 664 és Temes - 326, Kolozs - 189, Brassó - 163 és Ilfov - 166 megyében igazolták az elmúlt 24 órában. A legkevesebb új esetet Kovászna - 0, Galac - 1, Vrancea - 10, Tulcea - 11, Brăila - 11 és Buzău - 15 megyéből jelentették.Bukarestben 3,19-re nőtt vasárnap a szombaton jegyzett 3,12-ről az elmúlt 14 napban regisztrált koronavírusos esetek ezer lakosra vetített száma, így a főváros továbbra is piros zónás marad. A piros zónába tartozik még Brassó megye 3,35 ezrelékes fertőzöttségi rátával (szombaton 3,20 volt), valamint Kolozs - 3,54 (szombaton 3,52), Ilfov - 3,76 (szombaton 3,63 volt) és Temes 5,60 (szombaton 5,48 volt) megye. Emellett 14 megye tartozik a sárga övezethez (azaz a fertőzöttségi arány 1,5 és 3 közötti), ezek közül Hunyad - 2,88, Máramaros - 2,77, Szilágy - 2,5, Fehér - 2,31, Arad - 2,19, Gorj - 2,10 és Szatmár - 2,09 megyében a legmagasabb az igazolt fertőzöttek aránya.A zöld zónához (1,5 ezrelék alatti fertőzési rátával) 22 megye tartozik, a legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Buzău - 0,74, Hargita - 0,82, Prahova - 0,86, Călăraşi - 0,86 megyében jegyzik.Jelenleg 9560 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 1093 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. Románia területén 47.069 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 13.771 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 50.503 személy van házi, 114 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt nap összesen 46 COVID-19-cel diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 20.900-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A GCS adatai szerint az elmúlt nap során 19 férfi és 27 nő elhalálozását jelentették. Őket Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Brăila, Beszterce-Naszód, Botoşani, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Hunyad, Máramaros, Mehedinţi, Neamţ, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Temes Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül egy személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz, négy személy az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, kilenc 60 és 69 év közötti, tizennyolc 70 és 79 év közötti volt, tizennégy beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 46 elhalálozott személy közül 45 más betegségben is szenvedett. A járvány kezdete óta 186 külföldön élő, COVID-19-cel diagnosztizált román állampolgár halt meg.Szombatig 754.335 SARS-CoV-2-fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak. A vasárnapi adatokat egy későbbi időpontban fogják jelenteni, mivel jelenleg dolgoznak az adatokat centralizáló platformon.Ez idáig 6.172.074 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 356.196 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 13.079 PCR-RT tesztet végeztek el (7378-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 5701-et pedig kérésre), és 5096 gyorsteszt eredményét dolgozták fel. A legutóbbi tájékoztatás óta jelentették 250 teszt eredményét is, amelyeket korábban végeztek el.