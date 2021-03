Nőgyűlölet, a másik járvány: feministák tüntettek Kolozsváron

A világjárvány okozta társadalmi-gazdasági válság aránytalanul érinti a nőket - erre szerették volna felhívni a közvélemény figyelmét a nemzetközi nőnap alkalmából Kolozsváron szervezett tüntetés résztvevői. A kolozsvári prefektúra épülete előtt megszervezett megmozduláson, amelyen mintegy kéttucat személy vett részt, azt hangsúlyozták, hogy a hatóságok járványkezelési gyakorlata súlyosbította azokat problémákat, amelyekkel a nők szembesülnek.



A tüntetés után fogadta őket a prefektus is.

A tüntetők követelései:

"Megnövekedett a szexuális és családon belüli erőszak eseteinek száma, a szociális és orvosi szolgáltatásokhoz való hozzáférést ugyanakkor megnehezült, a háztartási és gondozási munkák pedig még inkább megterhelik a nőket az iskolák és óvodák bezárása közepette.A nők hordozzák a járvány terheit! Az alapvető munkánk tartja felszínen a társadalmat. Mégis, a világjárvány közepette a munkanélküliség növekedése elsősorban a nőket érintette: míg a munkanélküli férfiak száma 4 százalékkal csökkent, a nőké 7 százalékkal nőtt. Az elbocsátottak kétharmada nő volt. Bár gyakran elengedhetetlennek tartják a főként nők által végzett munkákat, mégis rosszul fizetettek és nem honorálják a valódi értéküknek megfelelően a társadalomban.Az otthon az életterünk, a feminista követelések, a gondoskodásunk és a munkánk helye. Az otthon az a hely, ahol azt mondták maradjunk biztonságban a világjárvány idején. De mit csinálsz, ha otthonod nem biztonságos? Vagy amikor nincs otthonod? A lakhatási problémák a pandémia által kiváltott válság előtt is léteztek. Most, egy olyan globális világban, ahol a profitot az emberi egészség és a környezet elé helyezzük, az összes nehézség fokozódott, amellyel már szembesülünk. Túlzsúfoltság, tisztességtelen életkörülmények, közüzemi tartozások - mindezek a világjárvány idején még inkább veszélybe sodornak minket.Ellenezzük a megszorító intézkedések hullámait, valamint minden olyan gazdasági és fiskális politikát, amelyek negatív hatást gyakorolnak azokra, akik már szembesültek a szegénységgel, a bizonytalansággal és a kiszolgáltatottsággal. Az egészségügy, az oktatás, a szociálpolitikák és a szociális lakhatás számára szeretnénk alapokat. Elegünk van abból, hogy figyelmen kívül hagyják a életünket, jogainkat és szükségleteinket. Belefáradtunk az általános nőgyűlöletbe, az osztály alapú megkülönböztetésbe, a rasszizmusba és az intézményesített szexizmusba, hogy second hand állampolgárokká tesznek bennünket" - írták a szervezők a felhívásukban.A téren felolvasták a követeléseiket, majd acímű feminista verset. A téren megjelent a múlt héten frissen kinevezett új prefektus,is, aki a megmozdulás után fogadta a tüntetés résztvevőit.Hasonló megmozdulásra került sor Bukarestben is, a kormány épülete előtt.

A nélkülözhetetlen és gondozási munkákkal kapcsolatos követelések:

* a GDP 10 százalékát kapja az egészségügy, 6 százalékát pedig az oktatás.* a minimálbér megemelése legalább a tisztességes megélhetéshez szükséges minimális kosár szintjéig, nettó havi 3000 lejig, a kiszolgáltatott csoportok szegénységének csökkentése érdekében.* az egészségügyben és a szociális ellátásban dolgozók (főleg nők) korrekt megfizetése.* kiegészítő támogatást az egyedülálló anyáknak a járvány idején.* azon gyerekek támogatása, akiknek a szülei külföldön dolgoznak.* az egész országban élvezzen prioritást a bölcsődék és az óvodák építésének finanszírozása.* külön említsék meg a nőket az Országos Helyreállítási és RezilienciaTervben* a szexmunka dekriminalizálása és munkaként történő elismerése annak érdekében, hogy a szexmunkások védelemhez, segélyhez és szociális ellátáshoz jussanak, illetve megvédjék őket a rendőri visszaélésektől.

Az egészséggel és reprodukciós jogokkal kapcsolatos követelések:

* általános hozzáférést az alapvető orvosi szolgáltatásokhoz (tesztek és kezelések, abortuszok, terápiák); a krónikus betegségekben, mentális zavarokkal küzdők, bizonytalan gazdasági helyzetben élők kezelésének teljeskörű fedezése.* helyiségeket/helyet az önsegítő közösségeknek fejlesztésére (pl. közösségi központok)* a fiatalok szexuális nevelését az életkorukhoz és igényekhez igazítva.* biztosítsák a könnyebb hozzáférést a menstruációs higiéniai eszközökhöz és a fogamzásgátló termékekhez (például adómentességgel, a termékek ingyenes terjesztésével az iskolákban és az orvosi rendelőkben).* biztosítsák az orvosi és pszichiátriai személyzet képzését/fejlődését interszekcionális- és queerfeminista, anti-szanista (nem legyenek kirekesztők a beteg emberekkel szemben), anti-ableista (nem legyenek kirekesztők a fogyatékkal élő emberekkel szemben) és antirasszista szellemben, hogy segítsék a queer, transznemű vagy nonbináris személyekkel, a szexmunkásokkal vagy a nem-monogám kapcsolatban élő személyekkel való interakciót.

A családon belüli és szexuális erőszakkal kapcsolatos követelések:

Felolvassák a követeléseiket!

* kiemelt állami finanszírozást a családon belüli erőszakot túlélő nők gondozási központjai és sürgősségi menhelyei számra.* igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés biztosítását minden nő számára, beleértve a sürgősségi- és vészhelyzeteket is.* világos beavatkozási eljárás kidolgozását családon belüli erőszak esetére, amikor az áldozat vagy az agresszor COVID-19 fertőzött.* a szexuális erőszak kiskorú áldozatainak sajátos kezelését (konkrét beavatkozási eljárások, speciális képzések, kötelező DNS-vizsgálatok stb.)* a családon belüli bántalmazók és szexuális agresszorok elektronikus megfigyelőrendszerének bevezetését.* az illetékes állami intézmények automatikus értesítését és azonnali nyomozás indítását kiskorú ellen elkövetett szexuális cselekmény esetén.* a rendőrök, a törvényszéki orvosok, az egészségügyi és szociális szolgáltatások alkalmazottainak, az ügyvédeknek és a bíróknak a folyamatos képzését a családon belüli és szexuális erőszak áldozataival vagy túlélőivel való munkára. Az emberi jogokkal kapcsolatos képzések minden típusába vonják be őket (ideértve az etnikai identitással, a nemmel, az interszekcionalitással, a többszörös diszkriminációval kapcsolatos fogalmakat).* pszichológiai szolgáltatások kiterjesztése az agresszorok számára.

Lakhatással kapcsolatos követelések:

* követeljük a családon/kapcsolaton belüli erőszakon átesett személyek igény szerinti azonnali áthelyezését!* állítsák le a kilakoltatásokat.* szüntessék meg az állami bérleti díjakat az anyagi problémákkal küzdő személyek számára. Rögzítsék a magántulajdonosoknak fizetett bérleti díjakat.* teljes körű és korlátlan hozzáférést a közművekhez, függetlenül a szerződésbe foglaltaktól vagy tartozásoktól.* lakhatási és szociális-orvosi szolgáltatásokat hajléktalanok számára;* követeljük, hogy növeljék a szociális lakásalapot a helyi igényeknek megfelelően.* megfelelő és anyagilag mindenki számára elérhető lakhatást követelünk, túlzsúfoltság és bizonytalan körülmények nélkül.A Transindex korábban is foglalkozott azzal, hogy miként érintette a világjárvány a nőket. Ebben az anyagban arról számoltunk be, hogy a kijárási tilalom alatt hova fordulhatnak a szexuális erőszak áldozatai, illetve avval is foglalkoztunk , hogy milyen nehéz anyának lenni a válság idején.