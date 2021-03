Tudtad, hogy a Polidint is - többek közt - egy nő fejlesztette ki? Interjú a 93 éves Sylvia Hoișievel

Sylvia Hoișie immunológus orvos, akit a Polidin immunerősítő feltalálójának is neveznek, jelenleg 93 éves, az idős kutatóval a RFI készített interjút március 8-án. Sylvia Hoișie többek között részt vett az 1966-2012 között gyártott Polidin injekció kifejlesztésében, vezette annak gyártását 2003-ig, ugyanakkor még a nyolcvanas években készítettek egy szájon át alkalmazható immunerősítőt is Orostim néven, amelyet a kilencvenes évek elején hoztak forgalomba, és amelyet újra elkezdtek gyártani a bukaresti Cantacuzino Intézetben. Szerinte az Orostim alkalmas arra, hogy a fertőző betegségekkel szemben - így a koronavírussal szemben is - hatékonyan erősítse az immunrendszert minden korosztályhoz tartozó személy esetében.



A Iasiban élő orvos ugyanakkor dicsérte a mostani koronavírus elleni oltáskampány lebonyolítását, mint mondta, gördülékenyen ment minden, be tudta magát programálni, és a Pfizer-oltás után semmiféle mellékhatást nem tapasztalt."Soha nem volt semmilyen kételyem az oltások hatékonyságában, mivel nemcsak az orvoslás történetében, hanem a saját labororvosi tapasztalatomban is láttam, mennyi jót tettek és tesznek az embereknek. Magam is dolgoztam kutatócsoportokban, amelyek Iasiban oltásokat fejlesztett ki: nyúlpestis (tularémia), tetanusz, kolera elleni oltásokat" - nyilatkozta az idős orvos. Mint mondta, tisztában van azzal, hogy egyetlen oltás sem véd 100%-osan, és a hatékonysága függ minden egyes beoltott személy fizikai állapotától, ugyanakkor leszögezte: az oltások a legtöbb ember számára erős fegyvert nyújtanak a betegségekkel szemben.A tudós szerint az új koronavírus nem fog eltűnni, ám ahogy a populáció nagy része védettséget szerez, mind kevésbé lesz veszélyes, még akkor is, ha újabb mutációk jelennek meg. Valószínűleg az influenzához hasonlóvá válik majd, és az ellene védő oltás is periodikus lesz, ahogyan az influenza elleni oltás is az.