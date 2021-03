Nem kellett több Moderna-vakcina Romániának, mert már nem lesz rá szükség?!

Az európai uniós tagállamok több mint fele nem kötött le annyi Moderna-vakcinát, amennyit lehetett volna - derül ki egy uniós dokumentumból, amelyet Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter tett közzé. A Politico portál a kétoldalas szállítmányi ütemezési dokumentum alapján azt írja, 16 tagállam mondott le arról, hogy kiegészítő készletet kérjen, pedig erre meg lett volna a lehetősége - írja a Hotnews.



A Hotnews arról tudósít, a román hatóságok mindeddig nem kommentálták hivatalosan, hogy Románia sem kért további szállítmányokat a Moderna vakcinájából. Kormányzati források a portálnak azt nyilatkozták, a harmadik és negyedik negyedévben Románia így is több mint 6 millió adag Modernát kap.Gulyás azután hozta nyilvánosságra az uniós dokumentumot, miután magyarországi ellenzéki pártok azzal vádolták a magyar kormányt, hogy túl kevés vakcinát vásárol a nyugati beszállítóktól, és azok helyett az orosz és kínai vakcinákat veszi.A Hotnews azt írja, 16 tagállam mondott le arról, hogy kiegészítő készletet kérjen a Moderna vakcinájából, ezek a következők: Lengyelország, Románia, Belgium, Görögország, Csehország, Bulgária, Szlovákia, Írország, Litvánia, Szlovénia, Lettország, Észtország, Ciprus, Luxemburg és Málta. Ugyanakkor Gulyás Facebook-bejegyzésében megerősíti, hogy Magyarország sem kötött le annyit a Moderna vakcinájából, amennyit leköthetett volna, mivel az amerikai gyártó későn, csak év végére szállítaná a vakcináit. A plusz rendelés pedig akkorra érkezne meg, amikorra már amúgyis elegendő oltóanyag maradna más forrásokból, értelmezi a Hotnews Gulyás bejegyzését.

Románia, úgy tűnik, hasonló okok miatt döntött úgy, hogy a lehetségesnél kevesebb Moderna oltóanyagot szerez be - nyilatkozták kormányzati források. Románia 3 millió plusz dózist igényelhetett volna a harmadik és negyedik negyedévben érkező mintegy 6 millión felül, de a hatóságok úgy ítélték meg, már nem lesz feltétlenül szükség ezekre - nyilatkozta egy forrás a Hotnewsnak.

A Hotnews megjegyzi még, hogy a Moderna február folyamán a vártnál kisebb mennyiségeket szállított az EU-nak, voltak hetek, amikor akár 25%-os volt a csökkenés; a gyártó szóvivője ugyanakkor azt nyilatkozta, a negyedévi határidőket és célokat teljesíteni tudják.A Telex több részletes cikkben számolt be a Moderna-szállítmányok lekötéséről és az azt övező zavaros kormányzati kommunikációról. "A miniszter azt állítja, hogy gyűlöletkampány folyik a kormány ellen, azonban egyetlen állítást sem cáfol a részletes reakciójában. A miniszter ugyanebben az ügyben azzal vádolja az Európai Uniót, hogy hazudik, de úgy tűnik, ez nem igaz. A kormány többféle, egymásnak ellentmondó magyarázatot adott már Moderna-ügyben, az aktuális álláspont szerint túl későn érkezne a plusz vakcina, és ez valóban legitim érvelés. A Pfizer vakcinájából mégis lekötöttek egy újabb adagot" - írja a Telex . Magyarország a Pfizer-BioNTech vakcináiból az extra adagok jelentős részét is lehívta, a Modernáéból pedig még a teljes első körös mennyiséget sem. A Magyarország és más tagállamok által nem igényelt Moderna-vakcinákat pedig néhány tehetősebb ország - Németország, Dánia - vásárolta fel.A magyar kormány hónapok óta arra építi a kommunikációját vakcinaügyben, hogy az uniós beszerzések lassúsága miatt kénytelen más források után nézni, azaz gyakorlatilag a brüsszeli bénázással legitimálja az orosz és a kínai vakcina ellentmondásos engedélyezését (előbbi a szakértők véleménye ellenére kapott engedélyt, utóbbinak gyógyszerhatósági vizsgálat helyett rendelettel csinált utat a kormány) - mutat rá a Telex. Az uniós vakcinabeszerzést érő kritikák egyáltalán nem alaptalanok, az élüket azonban tompítja, ha a kormány úgy nem tartott igényt a teljes elérhető mennyiségre az uniós keretből, hogy ezt a döntését nemcsak nem magyarázta el az embereknek, akiknek közben napi szinten kommunikálta az uniós beszerzés kudarcát, de még csak magát a döntést sem közölte velük - írja a magyarországi portál.A Telex részletesen taglalja az európai és magyarországi vakcinabeszerzési menetrendet, szembesíti a különböző hivatalos nyilatkozatokat, majd a cikk végén kitér arra is, ami romániai viszonylatban is relváns szempont.

Mivel nem tudjuk, meddig nyújtanak védelmet a vakcinák, nem lenne- e mégis az az előrelátó és jó döntés a kormányok részéről, hogy ne csak 2021 végéig gondolkozzanak a lakosság egyszeri, teljes immunizálásán, hanem a jövőre gondolva biztosítsanak tartalékokat az esetleges második (és hosszú távon a rendszeres) oltáskampányhoz?

Jelenleg egyébként Magyarországon március 8-i adat szerint egymillió ember megkapta az első oltását . Ugyanakkor a drasztikusan emelkedő betegszám miatt a magyar kormány a korlátozások szigorításáról döntött, amelyek március 8-tól léptek életbe, és két hétig tartanak.

Az átoltottság tekintetében az Európai Unióban második helyen áll már Magyarország a lakosságszámhoz viszonyítva.

Száz lakosra 13,2 beadott oltás jutott március 7-i összesítés szerint. Romániában eddig több mint 1.8 millióan kapták meg az oltást . Száz lakosra 9,4 beadott oltás jutott március 7-én. A teljes nemzetközi összehasonlítást lásd az alábbi grafikonon:Find more statistics at Statista