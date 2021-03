Laura Codruta Kövesi az üvegplafonról: mondták nekem, hogy az ügyész szakma nem nőknek való

Laura Codruța Kövesi európai főügyész arról mesélt egy interjúban a Il Sole 24 Ore olasz lapnak, milyen kihívásokkal szembesül jelenlegi funkciójában, ugyanakkor milyen fogadtatásban volt része, amikor 22 éve bekerült az ügyészség kötelékébe Romániában. Azt mondták neki, "az ügyészség nem nőknek való", ám ő eltökélte magát, hogy bebizonyítja: ez nem igaz. Ahhoz, hogy ezt elérje, sokkal többet kellett dolgoznia, mint amennyit férfi kollégái dolgoztak - idézi a Hotnews.



A 47 éves európai főügyész a korrupcióellenes hac szimbóluma, akit a civil társadalom is elismer, ám pályája során számos alkalommal szembesült megfélemlítési kísérlettel és támadásokkal. 2013-tól a vezetése alatt a korrupcióellenes ügyészség ezernyi nyomozást végzett, amelyek polgármestereket, minisztereket, volt miniszterelnököket is érintettek, és amelyek nyomán több száz millió eurót sikerült visszaszerezni. Most az új Európai Főügyészséget kell elindítania és vezetnie, amely egy független szerv az EU-n belül, és amelynek feladata a határokon átnyúló korrupciós és csalási ügyek kivizsgálása lesz.Laura Codruța Kövesi elmesélte, hogy pályája kezdetén, nem sokkal kinevezése után egy gyárban kellett nyomoznia, ahol baleset történt. A kapus rászólt, hogy

"te kislány, ma nincs találkozó az egyetemistákkal!"

Kovesi azt felelte, ő nem egyetemista, a kapus erre sürgette, menjen el, mert "mindjárt jön az ügyész". Volt nagy csodálkozás, amikor megmutatta az igazolványát. "Rádöbbentem, hogy mivel fiatal és nő vagyok, nehezére esett komolyan vennie" - mesélte.

Amikor Romániában első nőként főügyész lett, a kollégái is aggódtak, hogy nem fogja kitölteni mandátumát, mert fiatal, és mert nő.

Elhatároztam, bebizonyítom, nincs igazuk, és végül nem egy, hanem két mandátumot tölöttem ki - mesélte."Tinédzserként kosaraztam egy kisvárosban. Szerettem a sportot, a versengést, az igazságos játékot, a csapatmunkát. Az utóbbi évek voltak a legnehezebbek a személyes és szakmai életemben egyaránt. De nem vagyok ahhoz szokva, hogy hagyjam magam elbátortalanítani, vagy feladjam. A sport megtanította, hogy a munka, a bátorság, a kitartás minden előítéletet legyőzhet. Hosszú út volt, sok akadállyal, de mindig megpróbáltam, hogy jó munkát végezzek: ez adott erőt, hogy ne adjam fel" - válaszolta arra a kérdésre, hogy sok esetben kapott fenyegetéseket, és egy időben hatósági felügyelet alá került, és ezek után is mi motiválta, hogy továbbra is kitartson.Az európai tagállamokban a delegált európai ügyészek kinevezése folyamatban van, bár sok ország még hozzá sem fogott a procedúrához, mint például Olaszország - derült ki az interjúból. Az olasz riporter kérdésére Kövesi leszögezte: "Természetesen, hatalommal rendelkező gazdag embereket fogunk kivizsgálni. Nem félek. Ha bátor vagy és mindig tiszteletben tartod a törvényt, a jó eredmények garantáltak."Laura Codruța Kövesi 1973. május 15-én született Sepsiszentgyörgyön. A nemzeti ifjúsági kosárlabda-válogatott tagja volt. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem jogi karán végzett, majd a szebeni egyetemen eljárásjogra szakosodott. 1999-ben Nagyszebenben ügyésznek nevezik ki, ahol 2002-től a korrupcióellenes és szervezett bűnözés elleni irodát vezeti. 2006-ban, 33 évesen ős lesz Románia legfiatalabb és első női főügyésze. 2013-tól a DNA-t vezette, 2019-ben pedig európai főügyésznek nevezték ki.