Newsweek: 40-50 ezer lejes havi bevételnek örülhetnek egyesek a nagyszebeni megyei kórházban

A nagyszebeni megyei sürgősségi kórház vezetősége kedden közölte, hogy ellenőrzést végzett a COVID-19 betegeket ellátó intenzív terápiás részlegen, miután a helyi sajtóban olyan információk láttak napvilágot, miszerint számos rendellenesség történt az említett osztályon. Az ellenőrzés során arra a megállapításra jutottak, hogy "megfelelőek" a beutalási és betegellátási körülmények.



A nagyszebeni megyei sürgősségi kórház tájékoztatása szerint az ellenőrző testületbenkórházmenedzser,egészségügyi igazgató ésbetegellátási igazgató vett részt.Mint megállapították, az intézményben "technikai és eljárási szempontból" is rendjén vannak a dolgok. "Beszéltünk azokkal a páciensekkel, akik nincsenek lélegeztetőgépen, igyekeztünk lelki támaszt nyújtani nekik, és reméljük, hogy mindannyiuknak, akik részt vesznek ebben a folyamatban, a lehető legjobban fog ez sikerülni. Mi a továbbiakban is mindent megteszünk, hogy javítsunk a helyzeten" - jelentette ki Florin Neag kórházmenedzser.A koronavírusos betegeket ellátó intenzív terápiás osztályon az ellenőrzés pillanatában 18 beteget ápoltak, közülük csak egy volt lélegeztetőgépen. A kórház vezetősége szerint az egészségügyi személyzet betartja az előírásokat és az orvosi protokollt, tiszteletben tartja a munkarendet, és az osztályon felszerelt gépek és berendezések is működnek.Az ellenőrzés során ugyanakkor arra a következtetésre jutottak, hogy indokolt felszerelni a COVID-betegeket ellátó osztályra egy térfigyelő kamerarendszert. A keddi akció csak az ellenőrzés első szakaszát képezte, a közeljövőben további vizsgálatok következnek, más munkatársak bevonásával - szögezte le a kórház vezetősége.A Szeben megyei ügyészség hétfőn vizsgálatot indított, miután megjelent egy cikk a nagyszebeni médiában, amelyben egy névtelen forrás azt nyilatkozta, hogy a megyei kórház intenzív osztályának egykori alkalmazottjaként kollégáival együtt koronavírusos betegek halálát okozták.A cikkben a kórház névtelenül nyilatkozó volt alkalmazottja azt állítja, hogy az intenzív osztályra kerülő betegeket az első pillanattól kezdve benyugtatózzák, noha ez végzetes a légúti fertőzésekkel küzdők esetében. Állítása szerint amikor a betegek már alig kapnak levegőt, és ezért nyugtalanabbak lesznek, az ágyhoz kötik őket. A Newsweek közben arról számol be , hogy a nagyszebeni megyei kórházban nagy összegű plusz juttatásokat kapnak az orvosok, a kórházmenedzser pedig kinevezését megelőzően egy közszállítási vállalatnál dolgozott, és nincs semmilyen menedzseri képesítése. Jogot végzett, és 2021 elején nevezte ki ideiglenes kórházmenedzsernek a Szeben Megyei Tanács - írja a Newsweek.A kórháznak több mint 2700 alkalmazottja van. 2020 szeptemberében több orvos 15-17 ezer lejes havi fizetést vitt haza, a fizetésen felül kapott pótlékok összege pedig elérte akár a 35.906 lejt is. A legtöbben havi 24-25 ezer lejes bérpótlékot visznek haza. A kórház orvosigazgatója havi 16 ezer lejes fizetést kap, plusz 25.000 lej pótlékot és még további 347 de lej "ellátási segélyt". Vannak olyan orvosok is, akik csak 600 és 1000 lej közötti összeget kaptak plusz juttatásként, ami az ügyeletekre járó pótlék. Egy negyedéves rezidens azonban több mint 7000 lejes fizetést és további közel 17.000 lej pótlékot kapott, azaz több mint 5 ezer eurót egy hónapban. A főasszisztensek havi 15 ezer lejt keresnek, ami több, mint amennyit a mostani miniszterelnök 2019-ben szenátorként és pénzügyminiszterként kapott - jegyzi meg a Newsweek. Egy kezdő asszisztens mintegy 1O ezer lejt keres. A betegszállítók és műtősegédek több mint 8 ezer lejt kapnak havonta.