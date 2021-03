Két napja tart az oltáscirkusz: hiába tagadja Cîțu, több ezer kiváltságost oltottak be soron kívül

Romániában olyan jól működik az oltási kampány, hogy kettő is van belőle: egy hivatalos, és egy sunyiban zajló, amely során több ezer arra nem jogosult személy megkapta a vakcinát. Miközben mások - öregek, betegek - hiába próbáltak regisztrálni.



Hetek óta egyebet sem tapasztalunk csak azt, hogy nagyon sok idős ember hiába próbálkozik a hivatalos oltási platformon regisztrálni, nem sikerül neki, mert nincs elegendő szérum, ergo nem tudnak annyi helyet biztosítani a hatóságok, hogy gördülékenyebben működjék a kampány. A napokban kitört botrány, amely központjában az egészségügyi miniszter áll, éppen arra világít rá, hogy Romániában két oltási kampány zajlik. Az egyik a hivatalos, a másik pedig a beavatottak, a rendszer "barátai" számára fenntartott, titkosított oltakozás, amely gyakran olyan központokban történt, amelyek föl sincsenek tüntetve a Rovaccinare oldalon. De kezdjük az elején.

A miniszter átláthatóságot ígér

Március 5-énegészségügyi miniszter teljes átláthatóságot hirdetett meg a koronavírusos adatokkal kapcsolatban. Azaz megígérte, hogy

bárki számára elérhetővé teszi a tárca a tesztelésekkel kapcsolatos megyei lebontású adatokat is, illetve az oltáskampány eddigi – oltóközpontokra lebontott – számsorai is nyilvánossá válnak.



Voiculescu azzal érvelt, hogy a kormány elkötelezte magát az átláthatóság mellett, és nem lehetnek titkosak azok az adatok, amelyek a közpénzek felhasználását tükrözik. A miniszter szerint már rég közzé kellett volna tenni a tesztelésre vonatkozó adatokat, arra utalva, hogy az utóbbi hetekben - az időközben vesztegzár alá került - Temesvár és Kolozsvár polgármestere lázongani kezdett, amiért szerintük Romániában a sok tesztet végző térségeket "büntetik" szigorításokkal, azokat a megyéket pedig, ahol nagyon kevés tesztet végeznek, a járványügyi szigor enyhítésével "jutalmazzák".Így jelent meg két pdf dokumentum a data.gov.ro oldalon. Ami ezután következett, nehezen lehet egyetlen értelmezhető eseménysorba összesűríteni. Aromán médiaorgánum kielemezte a nyilvános adatokat, és megírta, hogy az egészségügyi miniszter által március 5-én felavatott „átláthatóbb” oldal lényegében teljesen párhuzamos a kormány hivatalos weboldalával , legalábbis, ami az oltási központok számát illeti.Magyarán az egészségügyi miniszter által nyilvánosságra hozott adatok szerint

kvázi négyszer annyi oltóközpont van, mint amennyit a #RoVaccinare oldalon feltüntetnek

. A frissen nyilvánosságra került és a hivatalosan közölt adatok összehasonlítása révén kimutatható: az oltások 60 százaléka a rendszeren kívül szereplő oltási központokban zajlott le.

A "titkosított" oltóközpontok a belügyminiszter szerint stratégiai fontosságú helyszínek

Ipoteticul control care s-ar putea face la Ministerul Sănătății a suscitat multe discuții tendențioase în spațiul... Közzétette: Florin Cîţu – 2021. március 9., kedd

Az utóbbi évek korrupcióellenes tüntetéseinek szervezésében szerepet vállaló Funky Citizens nevű civil szervezet által működtetett lap arra is felhívta a figyelmet, hogy a bukaresti felhasználók mindössze 11 bukaresti oltóközpontot látnak, ha regisztrálni szeretnének, amelyeknél azonban szinte sosincs szabad időpont, míg az egészségügyi minisztérium által közzétett listában 48 bukaresti oltóközpont szerepel, többségüket azonban "zárt rendszerben" működtetik vagy "lefoglalta" a közegészségügyi intézet.Az ügybenminiszterelnök Facebook-oldalán reagált, ahol elmondta, ő is támogatja az információk átláthatóságának szükségességét a koronavírus elleni oltási kampány során, csakhogy ezeket az adatokat „helyesen, jogszerűen, a szükséges engedélyekkel kell a publikum előtt közölni”.Az oltási kampányt koordinálóorvos is megszólalt kedden, aki azt mondta: az oltásokról szóló adatokat a közzététel előtt ellenőrizni kell, mert előfordulhatnak olyan hibák, amelyek félreértelmezéseket generálhatnak. A koordinátor azt is beismerte, ő volt az, aki figyelmeztette a miniszterelnököt arra, hogy "érzény információk" váltak publikussá, és ezáltal bizonyos biztonsági intézkedések sérülhetnek. Persze, a narratíva továbbra is az volt, hogy nem az átláthatóságot nehezményezi az oltási bizottság vagy a miniszterelnöki hivatal, hanem egyszerűen azt, hogy nem a megfelelő protokoll szerint járt el Voiculescu, amikor minden adatot kipakolt. Valeriu Gheorghiță azonban tagadta, hogy nem regisztrált személyeket is beoltottak volna."Nincsenek olyan személyek, akiket a rendszeren kívül kapta volna meg az oltást. Minden személy be van jegyezve az országos nyilvántartásba. A felmerülő különbségek irrevelánsak, mivel vannak olyan kivételezett személyek, akik eleve mentesülnek a platformon való regisztrációtól: például a szociális központokban dolgozó alkalmazottak, pedagógusok, orvosok, vagy a hajléktalanok. Szóval ezért hangsúlyozom, hogy az adatok közlése előtt hitelesítésre van szükség, hogy elkerüljük az olyan félreértéseket, miszerint a jelenlegi oltási szakaszban olyan személyek kapták meg a védőoltást, akik erre még nem jogosultak - magyarázta Gheorghiță.Mint utólag kiderült, a nyilatkozatcunami során a tárcavezetők és különböző hatóságok nem nagyon figyeltek oda arra, hogy egyikük-másikuk milyen magyarázattal állt az újságírók elé, így került sor a belügyminiszter bejelentésére, aki homlokegyenest ellentmondott az oltáskampány koordinátorának.belügyminiszter kedden este a TVR 1-es műsorában elismerte, hogy a Belügyminisztérium alkalmazottjait úgy oltották be, hogy nem kellett regisztrálniuk az oltási platformon. Az Adevarul által idézett belügyminiszter nyilatkozata és a katonaság képviselőinek megszólalásai arra is utaltak, hogy nem a tesztelési-, hanem az oltáskampány adatainak közzététele szült elégedetlenséget a nemzetbiztonsági szervek körében."Nem normális, hogy azokon a listákon nyilvánosságra hozzanak olyan címeket, amelyek a nemzetvédelmi, közrendvédelmi rendszerhez tartoznak. És úgy tudom: itt a titkosszolgálatok is érintettek. Bárki megnézheti, hogy x utca, y szám alatt az illető szervek 7, 8, 10 alkalmazottját oltották be. Ezek után bármi előfordulhat, hiszen nem mindenki a barátunk, bármikor jöhetnek, lefényképezhetik, lefilmezhetik... Nem tartom normálisnak ilyen adatok nyilvánosságra hozatalát" - idézte a lap a köztelevíziónak nyilatkozó Lucian Bode szavait.

A miniszterelnök ellenőrzést hirdetett, és érdekes módon leállt az oldal, nem lehet az újabb adatokat feltölteni

Miközben a "keresik a felelőseit" ennek a botránynak, a koalíció USR-PLUS vezetői,éskiálltak miniszterük mellett, és elmondták, hogy a világ legtermészetesebb dolga az, ha egy tárcavezető úgy dönt, tiszta vizet önt a pohárba. Az átláthatóság egy olyan feltétel, amelyet mindannyian elfogadtunk, amikor létrejött ez a koalíció - figyelmeztettek a pártelnökök.Florin Cîțu mindeközben tagadja, hogy bármilyen szinten is megromlott volna kapcsolata miniszterével, azonban akárhányszor kérdezték az ügyről, hangsúlyozta, hogy valakinek "vállalnia kell a felelősséget" amiatt, hogy ezek az adatok "ilyen formában" kerültek nyilvánosságra.Lefrissebb és meghökkentőbb fejleményként, Vlad Voiculescu miniszter tanácsadója szerdán azt nyilatkozta, hogy

az Egészségügyi Minisztériumnak a botrány kirobbanása óta, azaz két napja már nincs hozzáférése az adatok.gov.ro oldalhoz, és nem tudja frissíteni az oltásról és a járványról szóló adatokat: "Érdeklődéssel várom, hogy valaki érthetően elmagyarázza, miben hibáztunk"

- üzent a sajtó útján a kormányfőnek, illetve az oltási bizottság koordinátorának a miniszteri tanácsos, aki a tárcavezető megbízásából épp az adatbevitelt intézte az elmúlt napokban.Voinea azt sem titkolta, hogy e minőségében korlátozott jogosultságokkal rendelkező fiókon keresztül férhetett hozzá az Országos Elektronikus Oltási Nyilvántartásához, amely például nem biztosított hozzáférést a személyes adatokhoz, és a minisztérium által közzétett információk nem is tartalmaznak személyes adatokat, hiszen erre külön jogszabály van érvényben uniós szinten.A csúcsa a történetnek talán Cîțu válasza az újságírók érdeklődésére, akik azonnal visszakérdeztek, hogy vajon letiltották-e Voiculescuék hozzáférését az oldalhoz, mire

a kormányfő azzal a magyarázattal állt elő, hogy valószínű valami hiba került az informatikai rendszerbe

, és ezért nem tudnak az egészségügyi tárca alkalmazottai belépni az oldalra. Ennél átlátszóbb magyarázkodást még nem hallottunk ennek a kormánynak a részéről. 14.30-tól 15.50-ig tart a magyarázkodós rész.

Mi van a számok mögött? Természetesen mutyizás, sumákolás, soron kívüli oltakozás

A végére marad a történet zaftja, hisz az már mindenkinek világos, hogy valamit nagyon dugdosna a kormányfő, illetve az oltási bizottság és a kampányt megszervező védelmi minisztérium. A Recorder volt az , amely kibogozta, hogy mi van a számok mögött. Az eredményt röviden így lehetne összegezni:

több mint 7000 olyan személyt oltottak be eddig, akik az országos oltási stratégia szabályai szerint nem voltak jogosultak erre.

Közülük több mint 4000-en vannak azok, akik a krónikus betegek, a 65 év feletti idősek előtt, az egészségügyi személyzettel egy időben kapták meg az oltást. A legkirívóbb helyzetek a "Matei Balş" Intézet oltási központjában és a Focșani-i katonai központban voltak.

A "Balş" -nál 131, az oltás harmadik hullámába tartozó embert oltottak be január 4-e óta

, amikor az oltási kampány csak néhány napja kezdődött, és Romániában több tízezer egészségügyi alkalmazott várta az oltást. A Focșani-i katonai központban több mint 100 embert oltottak be a harmadik szakaszból, és a központot koordináló katonai kórház igazgatója elismerte, hogy a katonai személyzet rokonságáról van szó.Egy másik eset a bukaresti "Agrippa Ionescu" kórházban történt, amely egészségügyi intézmény egyébként a Román Hírszerző Szolgálatnak a munkatársait látja el. 2020. december 31-én, amikor még csak az egészségügyi alkalmazottak számára voltak megnyitva az oltóközpontok 13 olyan személyt oltottak be, akik a második csoportba tartoztak. Őket a "honvédelem, a közrend, a nemzetbiztonság nemzeti intézményeinek aktív személyzeteként" regisztrálták a rendszerbe.Annak ellenére, hogy hogy nem nagy számokról van szó, akkor is érdemes odafigyelni arra, hogy ez a soron kívül beoltott 7 ezer ember úgy előzte ki az örgeket és krónikus betegeket, hogy éppen a rendőrség és a katonaság segítette őket hozzá. Egyszóval azok, akiknek biztosítaniuk kellett volna az országos oltási stratégia által előírt szabályok szigorú betartását.