Hivatalos: 22 órától lesz érvényes a kijárási tilalom, nem 23 órától

Az éjszakai kijárási tilalmat érintő szigorításon kívül nem vezetnek be újabb korlátozó intézkedéseket - jelentette be szerdán a kormányfő, aki - állítása szerint - nem értett egyet azzal a javaslattal, hogy hétvégére zárják be a nagy bevásárlóközpontokat.



t többek között arról kérdezték szerdán az újságírók, hogy a veszélyhelyzet meghosszabbításával lehet-e újabb korlátozások bevezetésére számítani. A miniszterelnök azt mondta, a legjelentősebb változás az lesz, hogy az éjszakai kijárási tilalom nem 23 órától lép érvénybe, ahogyan eddig, hanem 22 órától. Az üzletek továbbra is 21 óráig tartanak majd nyitva, és más jelentős korlátozások sem várhatók. Az epidemiológusok javasoltak ugyan néhány szigorúbb intézkedést - például hogy hétvégére zárják be a nagy bevásárlóközpontokat -, ezekhez azonban nem adta a hozzájárulását, mert nem tartja indokoltnak a szigorításokat, tekintve, hogy jól halad az országban az oltáskampány.Kérdésre válaszolva a miniszterelnök azt is elmondta, nincsenek becslései arra vonatkozóan, hogy hány új megbetegedésre számíthatunk a következő napokban."Voltak olyan becslések, amelyek szerint márciusban elérjük a napi 10 ezret, de nem tartunk ott. A becslések csak becslések, a valóság mindig megcáfolja ezeket" - fogalmazott.Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) mai, a veszélyhelyzet meghosszabbítását javasló határozatában is a Hotnews szerint az áll, 23-ról 22 órára hozzák előre az éjszakai kijárási tilalom kezdési időpontját. Ugyanakkor a síközpontok esetében az érintett településeken lévő vendégfogadásra alkalmas hotelek, panziók stb. a javaslat szerint csak 70%-os kapacitással működhetnének. A határozatot még el kell fogadnia a kormánynak is.