Felfüggesztett börtönbüntetésre és közmunkára ítélték a volt barátnőjét bántalmazó volt sapientiás tanárségedet

Bűnösnek találta, három évre felfüggesztve, egy év és három hónap börtönbüntetésre ítélte alapfokon a kolozsvári bíróság a Sapientia Egyetem volt tanársegédet, aki tavaly nyáron azzal került be a magyar sajtó híreibe, hogy a nyílt utcán bántalmazta a volt barátnőjét.



Az eset tavaly júliusban történt egy Kolozsvár központjában levő utcában, és nagy nyilvánosságot kapott mind a hazai, mind a magyarországi sajtóban. A tanársegéd ellen a bántalmazást követő napon büntetőfeljelentést tett az áldozat ügyvédje, ugyanakkor polgári pert is indított a sértett fél. Akkor a hatóságok sürgősségileg távoltartást rendeltek el, amelyet azóta többször is meghosszabbítottak a tárgyalás során, az ügyészség pedig súlyos testi sértés vádjával indított eljárást.A bíróság március harmadikán meghozott, és a honlapjukon március kilencedikén közzétett döntésében B.F.-nek azt is előírja, hogy rendszeresen fogadnia kell otthonában egy, a próbaideje alatt őt ellenőrizni kirendelt tanácsadót, rendszeresen jelentse be, ha öt napnál tovább kíván a lakóhelyén kívül tartózkodni, és jelentse be, ha változik a munkahelye. Ugyanakkor előírnak számára egy reintegrációs programban való részvételt vagy egy olyan pszichológiai terápián való részvételt, amely során fény derülhet erőszakos viselkedésének okaira. Ezen kívül köteles lesz kilencven nap közmunkát is elvégezni, amennyiben ezt az egészségi állapota is megengedni.B.F. ellen tavaly nyáron az egyetem is etikai eljárást indított, ő pedig augusztusban be is adta felmondását, amelyet a vezetőség elfogadott.Az ítélet nem jogerős, a feleknek joga van a kihirdetéstől számított tíz napon belül fellebbezni.

Ha családon belüli erőszak vagy nők elleni erőszak miatt segítségre van szüksége, hívja az áldozatok megsegítése céljából működtetett 0800 500 333-as ingyenes, zöld telefonszámot, vészhelyzet esetén pedig az 112 segélyhívószámot.