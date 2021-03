Végleg elutasította a romániai magyar érettségizők diszkriminációjának panaszát az Emberi Jogok Európai Bírósága

Március 9-én lezárult az Emberi Jogok Európai Bíróságán az az ügy, amelyet romániai magyar érettségizők indítottak amiatt, hogy a romániai érettségi metodológiája diszkriminálja a magyar nyelvű diákokat, akiknek eggyel több tantárgyból kell vizsgázniuk. A romániai fórumokon elveszített per végül az Emberi Jogok Európai Bíróságára került, ahol októberben negatív határozatot hoztak. Március 9-én a Nagykamarában az a döntés született, hogy az ügyet nem tárgyalják újra, hanem végleg lezárják - jelentette be Árus Zsolt, a perbe beszálló gyergyószentmiklósi civil jogvédő, a kisebbségi jogsértések elleni bírósági fellépéseket folytató Székely Figyelő Alapítvány képviselője.



Rámutatott, "az ítélet többek közt egy súlyos tárgyi tévedésen alapul, ugyanis ellentétben a román kormány által szolgáltatott statisztikai adatokkal a Bíróság azzal is érvelt az elutasítás mellett, hogy 2013 és 2018 között a román és magyar fiatalok egyenlõ arányban tettek sikeres érettségi vizsgát." Márpedig ez hamis, hiszen "a statisztikai adatok szerint a magyar fiatalok közt a sikertelenül érettségizõk aránya 2-3-szor nagyobb, mint a románok között, s az eltérés oka pedig egyértelmûen a román vizsga", írja a jogvédő.Mivel a romániai magyar érettségizők ügye "egy évtizedek óta fennálló jogsértés, aminek minden évben számos áldozata van", és a kedvezőtlen határozat ellenére a probléma továbbra is fennáll, ezért azt tervezik, hogy folytatják valamilyen formában a harcot."Ugyanakkor fontosnak tartjuk leszögezni, hogy ugyan elõzetes várakozásunkkal ellentétben ebben az ügyben a Bíróság nem hozott korrekt ítéletet, ebből az egy esetből (legyen az bármilyen fájó) nem szeretnénk messzemenő következtetéseket levonni, hanem továbbra is azt mondjuk, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel és el kell vinni erre a bíróságra minden jogsértés ügyét. Mert a mi dolgunk az, hogy megtegyük azt, amit megtehetünk, éljünk minden lehetséges eszközzel, azért, hogy bár azt elmondhassuk, hogy rajtunk nem múlott" - írja Árus.