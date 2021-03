Augusztustól már kérhetjük az elektronikus személyit

A kormány szerdai ülésén elfogadta azt a határozatot, amely leszögezi a személyazonossági okmányok, a lakhelyigazoló dokumentum, valamint az ingatlankártya formáját és tartalmát - közölte Lucian Bode belügyminiszter.



Bode a Facebookon jelentette be, hogy a román állampolgárok augusztustól kérelmezhetik az elektronikus személyazonossági igazolványt.Az új, elektronikus személyi igazolvány kisebb lesz, mint a mostani, és olyan biztonsági elemeket fog tartalmazni, amelyek lehetetlenné teszik, hogy tulajdonosának identitását valaki elbitorolja, ugyanakkor az intézmények képviselői számára is garantálja, hogy az igazolványt felmutató személy valóban a dokumentum jogos tulajdonosa.A jogszabály révén a személyazonossági igazolvány megszerzéséhez szükséges eljárást is leegyszerűsítették - tette hozzá a belügyminiszter.