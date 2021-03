Beprogramálták, sms-t kaptak, de amikor odamentek, elkergették őket: kafkai kalandok fantom-oltóközpontokban

Mint arról beszámoltunk, Romániában olyan jól működik az oltási kampány, hogy kettő is van belőle: egy hivatalos, és egy sunyiban zajló, amely során több ezer arra nem jogosult személy megkapta a vakcinát. Miközben mások - öregek, betegek - hiába próbáltak regisztrálni. A Newsweek a botránysztori folytatásaként most több olyan esetről is beszámol, amikor ugyan sikerült "fantomközpontba" regisztrálni egy-egy egyszerű polgárnak, ám az oltást ennek ellenére nem kapták meg.



Az egyik ilyen "fantomközpont" a Román Akadémia klinikája, amely a kormány épületének háta mögött található, és ahová több, az egészségügyben dolgozó személy (tehát akik már az oltáskampány első szakaszában jogosultak lettek volna az oltásra) kapott helyet és időpontot. Tehát sikeresen regisztráltak a platformon, lefoglalták a nevezett helyszínen az időpontot, még értesítést is kaptak sms-ben és emailben - idáig tökéletesen működött a rendszer. Ám amikor megjelentek a pontos időben a helyszínen, ott nem volt senki, aki beoltotta volna őket.Egyeseket egyenesen "elkergettek"; utólag pedig semmilyen hatóságtól nem kaptak felvilágosítást, hogy mi történt, és hogy akkor mikor kaphatják meg végül az oltásukat, amire regisztrációjuk volt. Egyik pórul járt személy, egy pszichológus Facebook-posztban számolt be kafkai élményeiről, majd levonta a következtetéseket: Romániában vannak papíron olyan oltási központok, amelyek a valóságban nincsenek; ahogy bekerülsz a rendszerbe mint az oltás várományosa, ottragadsz egy ideig, akkor is, ha a szolgáltatást nem kaptad meg;A Newsweek megkereste a szóban forgó klinikát, ahonnan azt a választ kapta, hogy az intézmény már kérte, hogy "zárt oltóközpontként" működhessen (sic!), mivel "specifikus intézmény" (de hogy ez a specifikusság miben áll, azt nem részletezték). Úgy tudják, hogy emiatt a hozzájuk irányított személyek programálását leállították, de hogy a hoppon maradt személyekkel így mi lesz, azt senki sem tudja.