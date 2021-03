Államtitkár: Romániába nem érkezett az AstraZeneca lehetségesen problémás szállítmányából

Románia nem kapott abból az AstraZeneca vakcinaszállítmányból, amelynek beadása után két esetben súlyos mellékhatásokról számoltak be Ausztriában - közölte csütörtökön az Agerpres hírügynökséggel Andrei Baciu egészségügyi államtitkár.



Az államtitkár elmondta, egy egymillió dózis AstraZeneca oltóanyagot tartalmazó szállítmányt osztottak szét 17 európai ország között, és az immunizálás után Ausztriából néhány nap eltéréssel jelezték két páciens esetében a mellékhatást. Az európai hatóságok ezt követően azonosították a szállítmányt és azokat az országokat, ahova jutott a kérdéses dózisokból. Ezek az országok: Ausztria, Bulgária, Ciprus, Dánia, Észtország, Franciaország, Görögország, Izland, Írország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország és Svédország. A mellékhatások jelzése után néhány ország fel is függesztette az immunizálást az ebből a szállítmányból származó oltóanyagokkal. Románia azonban nem kapott ebből a szállítmányból - nyomatékosította Andrei Baciu.Hozzátette: az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön közleményt adott ki, amelyben megerősítette, hogy továbbra is ajánlja az AstraZeneca vakcinával történő immunizálást, mert az előzetes adatok és vizsgálatok alapján nincs ok-okozati összefüggés az AstraZeneca oltóanyagával történő immunizálás és az ezt követő feltételezett mellékhatás között."Továbbra is ajánlott az AstraZeneca által gyártott vakcinával történő beoltás. Európai szinten 5 millió adagot adtak be, Romániában tegnapig körülbelül 208.000 adagot. Továbbra is figyelemmel kísérjük az eseményeket, és várjuk a tájékoztatásokat az Európai Gyógyszerügynökségtől" - tette hozzá az államtitkár.