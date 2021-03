Newsweek: 3-4 ezer gyerek kerülhet ismét intézménybe, ha a nyugdíjas nevelőszülők hoppon maradnak

Veszélybe sodorhatja a gyermekvédelmi rendszert az a tervezet, amely megtiltaná az állami szférában dolgozók számára, hogy nyugdíjból és fizetésből származó jövedelmük is legyen egyszerre - írja forrásokra hivatkozva a Newsweek.



A lap forrásai szerint legrosszabb esetben akár 3-4 ezer gyermek is visszakerülhet a nevelőszülői hálózatból - azaz a nevelőszülők otthonából - a gyermekvédelmi intézményekbe, ha a nyugdíjas nevelőszülők nem kaphatják meg a nyugdíjukat és a fizetésüket is, és inkább a nyugdíjuk mellett döntenek. Mintegy ezer olyan nevelőszülő van ugyanis országszerte, akik jelenleg fizetést (ami átlagosan 2400 lej körül mozog havonta) és nyugdíjat is kapnak egyszerre. További ezer körül van azok száma, akik a következő hónapokban nyugdíjba mennének. Egy nevelőszülő általában egy-három gyermekre vigyáz. Durva számítással ha ez a kétezer nevelőszülő a nyugdíjat választja a fizetése helyett, az 3-4 ezer gyermeket érinthet, akik az otthonukká vált nevelőszülői házból vissza kell térjenek a gyermekotthonokba - írja a Newsweek.2020-as adatok szerint a gyermekvédelmi rendszerben 48.478 gyermek volt. 17.962 gyermeket 11.600 nevelőszülőnél helyeztek el, a többiek intézményekben voltak.