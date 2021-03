Félsz az AstraZenecától? Tájékozódj, kérdezz, mérlegelj: itt van pár fontos infó

Kérdezz-feleleket tart pénteken 15 órától Facebookon az AstraZeneca által kifejlesztett vakcináról az országos oltáskampányért felelős platform.



A kérdéseket már a kezdési időpont előtt fel lehet tölteni az oldalra.Erre feltehetően azért gondolták, hogy szükség lehet, mert az utóbbi napokban számos hír volt arról, hogy néhány ország felfüggesztette az oltást az AstraZeneca oltóanyagával, vagy csak bizonyos szállítmányban lévő vakcinákkal, miután több esetben a beoltottaknál vérrögképződés jelentkezett. Egy ápolónő Ausztriában 10 nappal az oltást követően elhunyt, ám

a vizsgálatok nem találtak összefüggést az oltás és az elhalálozás között

, Ausztria be is jelentette, folytatja az oltást az AstraZenecával A COVID-19 elleni oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) csütörtök este úgy döntött, hogy az AstraZeneca vakcinájából több mint 4000 dózist félretesz, ideiglenesen felfüggeszti az oltást ezekkel. Az oltóanyagok egy olyan szállítmányhoz tartoznak, amelyek felhasználását Olaszország ideiglenesen leállította, miután Szicíliában két férfi az oltás beadását követő napokban elhunyt.

Az olasz hatóságok is hangsúlyozták, hogy nem találtak összefüggést az oltás és a halálesetek között, az intézkedés csak elővigyázatosságból született.

A többi vakcinaszállítmányból származó oltóanyagokkal folytatódik az immunizáció.Tegnap már lassan mindenki pánikolni kezdett, és több portál arról tudósított, hogy egy március elsején Gorj megyében elhunyt férfi is az ebből a szállítmányból származó AstraZeneca-oltással volt beoltva. Ám a 47 éves férfi halálát szívinfarktus okozta; eddigi vizsgálatok szintén nem találtak ok-okozati összefüggést az oltás beadása és a haláleset között. Gorj megyében ugyanezt az oltást több mint ezer ember kapta meg, és nem tapasztaltak súlyos mellékhatást - írja a Hotnews. Ezt a DSP ésis megerősítette. Az országos oltáskampány koordinátora azt is elmondta, bár a férfi nem volt nyilvántartva krónikus betegként, a boncolás során kiderült, már korábban is volt szívinfarktusa. A szívinfarktus pedig vezető halálok.

Semmi nem változott, mondja a kormányfő is



Az oltáskampány folytatódik minden típusú vakcinával, természetesen figyelemmel követik az esetleges mellékhatásokat - jelentette ki pénteken a kormányfő. Florin Cîţu úgy fogalmazott: "semmi nem változott", európai szinten az Astra Zeneca vakcinájával már több mint ötmillió embert beoltottak, Nagy-Britannia a teljes népességét ezzel oltja be. A miniszterelnök azt mondta: 'megbízik a szakemberekben', ha újra kell oltassa magát, gondolkodás nélkül megteszi "akármelyik vakcinával".A miniszterelnök ugyanakkor rámutatott, már egy éve lejárató kampány zajlik a pandémia megállítását célzó kormányzati intézkedések - a maszkviselés, a távolságtartás, az oltás - ellen, és ez a kampány "hasonló a terroristák akcióihoz" - mondta.