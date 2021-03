A CNCAV szakemberei szerint nem indokolt az AstraZenecaval való oltás megszakítása

Semmi nem indokolja az AstraZeneca vakcinájával való oltás felfüggesztését - jelentették ki a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) szakemberei.



Pénteken nyilvános vitát tartottak ezzel kapcsolatban a Ro Vaccinare Facebook-oldalon A beszélgetést azt követően kezdeményezték, hogy a CNCAV csütörtök este úgy döntött, ideiglenesen félretesz több mint 4000 dózis AstraZeneca vakcinát. Ezek annak a szállítmánynak a részét képezik, amelynek a felhasználását Olaszország ideiglenesen felfüggesztette. A többi vakcinaszállítmányból származó oltóanyagokkal folytatódik az immunizáció - közölte csütörtökön a testület.Pénteken megkérdezték a szakembereket, mit tegyenek azok, akiknek előjegyzésük van az AstraZeneca vakcina első dózisára, oltassák-e be magukat. "Az oltóanyag bizonyította a biztonságosságát a klinikai vizsgálatok során. Eladás előtt valamennyi szállítmányt minőségellenőrzésnek vetik alá. Az oltás kockázat/előny mérlege továbbra is kedvező" - válaszoltak a CNCAV illetékesei, akik szerint semmilyen tudományos ok nem teszi szükségessé az AstraZeneca vakcinájával való oltás megszakítását.A több európai országban is ideiglenesen "karanténba helyezett" oltóanyagkészlettel kapcsolatban a szakemberek azt mondták, az Európai Gyógyszerügynökség továbbra is vizsgálja a mellékhatásokról beérkezett jelentéseket, beleértve a tromboembóliával és véralvadással kapcsolatosakat is. Az eddigi információk szerint a tromboembóliás események száma "nem nagyobb a szokásos aránynál" - tették hozzá.