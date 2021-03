Csíkszeredában szigorítanak a járványügyi intézkedéseken

Miután a növekvő esetszámok következtében a koronavírus-fertőzési ráta egészen kicsivel meghaladta az egy ezreléket (1.07) hétfőtől sajnos kettes, azaz sárga forgatókönyv szerint folytatódik az oktatás Csíkszeredában - tájékoztat a város Polgármesteri Hivatala.



Ez azt jelenti, hogy az óvodások, az elemi osztályosok, a nyolcadikosok és a tizenkettedikesek továbbra is bejárnak a tanintézményekbe, míg a többiek áttérnek az online oktatásra."Emellett szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét arra is, hogy a kormány szerdai döntése értelmében már este 10 órától kijárási tilalom lesz, mely március 14-től lép majd érvénybe. Továbbá tudnunk kell róla, hogy a legújabb intézkedések érintik Hargitafürdőt is, ahol a szálláshelyek csak 70%-os kapacitásban működhetnek.Vigyázzunk magunkra és egymásra, tartsuk be az óvintézkedéseket!" - áll a közleményben. (