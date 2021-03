Augusztus 10: az igazságügyi miniszter a volt DIICOT-főügyész rendeletének megvizsgálását kéri

Az Igazságügyi Felügyelethez (IJ) fordult pénteken Stelian Ion igazságügyi miniszter, hogy vizsgálják meg azt a rendeletet, amellyel Giorgiana Hosu volt DIICOT-főügyész részben felülbírálta a 2018. augusztus 10-i, bukaresti tüntetés ügyében folytatott nyomozás vádemelés nélküli lezárására vonatkozó döntést - értesült az AGERPRES hírügynökség hivatalos forrásokból.



A bukaresti törvényszék közzétette kedden annak a március 2-i döntésnek az indoklását, amellyelbírónő elutasította a nyomozás újraindítására vonatkozó, Giorgiana Hosu által benyújtott kérelmet.A bírónő szerint a Giorgiana Hosu igénylésében felsorolt indokok nincsenek kellőképpen alátámasztva, ezek eljárásbeli, nem pedig lényegi kérdésekre vonatkoznak, a sértettek érvei pedig nem elemezhetők ebben az eljárási keretben - szögezte le.Az indoklásban a bírónő emlékeztet, a 2018. augusztus 10-én történt események másnapján hivatalból indított vizsgálatot az ügyben a katonai ügyészség és a DIICOT. Később a katonai ügyészség elhárította az illetékességet a nyomozás egy részét illetően, átadva azt a DIICOT-nak, a tüntetésen történt erőszakos tettek kivizsgálását azonban folytatja, az jelenleg is folyamatban van.Giorgiana Hosu azon érve kapcsán, miszerint az ügy vádemelés nélküli lezárását elrendelő ügyész nem idézte be a gyanúsítottakat, és nem hallgatta ki ismét sem a sértetteket, sem a tanúkat, az indoklás leszögezi, az ügyben eljáró ügyésznek jelen esetben rendelkezésére állt a vizsgálatot elkezdő katonai ügyészség nyomozati anyaga, amelyet jogában állt felhasználni, és semmiféle törvényi előírás nem kötelezi a bizonyítási eljárás megismétlésére.A DIICOT volt vezetője, Giorgiana Hosu tavaly augusztus 4-én jelentette be, hogy újraindítanák a nyomozást a Román Csendőrség volt vezetőhelyettese,őrnagy, a bukaresti csendőrség vezérigazgatója, továbbá a csendőrség volt vezetője,, valamintvolt belügyi államtitkár ügyében a tüntetésen történt tömegoszlatás miatt.A döntést egy bírónak is meg kellett volna erősítenie, a bukaresti törvényszék azonban elutasította a kérelmet.