Koronavírus: közel 5 ezer új megbetegedés

A legutóbbi tájékoztatás óta 4964 koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 35 ezer koronavírustesztet végeztek - közölte szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).



A GCS szerint olyan személyekről van szó, akiknek korábban nem volt pozitív teszteredményük.Az új esetekkel 855.326-ra nőtt a fertőzöttek száma.781.154 pácienst gyógyultnak nyilvánítottak.Ez idáig 6.312.856 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában és 428.904 antigén gyorstesztet végeztek el.Az elmúlt 24 órában 24.696 PCR-RT tesztet végeztek el (13.934-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 10.762-t pedig kérésre) és 10.710 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az új igazolt esetek mellett 925 személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.10.435 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, jelenleg 1203 személy szorul intenzív terápiás kezelésre.Románia területén 50.001 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 13.954 pedig intézményi elkülönítésben.Ugyanakkor 51.694 személy van házi, 111 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 4074 hívás érkezett a 112-es egységes segélyhívószámra a koronavírussal kapcsolatban és további 63 a kizárólag a tájékoztatást szolgáló 0800 800 358-as zöldszámra.Temes megyében a legmagasabb a fertőzöttségi arány az országban, 5,24 ezrelék, Bukarest is marad a piros zónában, az elmúlt 14 napban regisztrált új fertőzések száma ezer lakosra vetítve 3,68. Piros zónás lett Hunyad megye, ahol szombaton 3,05 ezrelékes incidenciát regisztráltak (egy nappal korábban 2,78 ezrelék volt) - tájékoztatott szombaton a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).Piros zónás még Ilfov - 4,05, Brassó - 3,52 és Kolozs - 3,45 megye is.További 18 megyében meghaladja az 1,5-öt az elmúlt 14 napban jegyzett új esetek száma ezer lakosra vetítve, a legmagasabb fertőzöttségi rátával rendelkezők közé tartozik Szilágy - 2,85, Fehér - 2,71, Konstanca - 2,64 és Máramaros - 2,28 megye.19 megye zöld zónás, a legalacsonyabb fertőzöttségi arányt Hargita - 0,78, Buzău - 0,81 és Suceava - 0,96 megyében jegyezték.Az utolsó jelentés óta a legtöbb esetet Bukarestben - 984, illetve Kolozs - 275, Temes - 249, Ilfov - 232, Konstanca - 229, Brassó - 221, Iaşi - 215 és Hunyad - 173 megyében regisztrálták.A legkevesebb esetet Kovászna - 9, Ialomiţa - 16, Hargita - 20, Tulcea - 28 megyében jegyezték.Az elmúlt 24 órában 79, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés, ezzel 21.439-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma.A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 39 férfi és 40 nő elhalálozását jelentették. Őket a Fehér, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brassó, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Gorj, Ialomiţa, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Temes és Vaslui megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül egy személy a 10 és 19 év közötti korosztályhoz tartozott (egy 18 éves bákói lányról van szó, akinek több társbetegsége is volt), három 40 és 49 év közötti, hat 50 és 59 év közötti, tizenhét 60 és 69 év közötti, huszonnégy 70 és 79 év közötti volt, huszonnyolc beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet.A 79 elhalálozott személy közül 77 más betegségben is szenvedett, egynek nem voltak társbetegségei, egy esetben nem érkezett jelentés esetleges társbetegségekről.A járvány kezdete óta 186 külföldi román állampolgár halt meg a COVID-19 miatt.Március 12-éig világszerte 2.598.892-re emelkedett az áldozatok száma.