Lehet válogatni: 94,5 és 200 lej között váltakozik a koronavírus antitest tesztek ára

Az Agerpres készített egy gyorselemzést, amely során összehasonlították a tíz legfontosabb, országos lefedettséggel rendelkező magán orvosi központ ajánlatait, ami a koronavírus antitest tesztek árát illeti. A legolcsóbbat már 94,5 lejért, a legdrágábbat 200 lejért lehet megvásárolni - derül ki a hírügynökség által elvégzett elemzésből.



A legolcsóbb a Sante klinika ajánlata, amely 105 lejért kínálja a tesztet, amelyből enged 10 százalékot, amennyiben a fizetés online történik, vagy a páciensnek van hűségkártyája, vagy kifejezi szándékát, hogy kér hűségkártyát.A Lotus Mednél az antitest teszt ára 95 lej. A MedLife-ban ez 120, a MedSanában 130, a Medicoverben 135, a Gral Medicalban 140, a Sanadorban 150, a Regina Mariában pedig 200 lejbe kerül.A Synevonál és az Ok Medicalnál csak kettős csomagban lehet antitest tesztet rendelni (IgG és IgM), a csomag ára a Synevonál 145, az Ok Medicalnál 240 lej.Ezekhez a vizsgálatokhoz nem szükséges előzetes időpont-egyeztetés, kivéve a Regina Maria és a Medicover klinikákat.Megfigyelhető tehát, hogy az árak klinikánként nagyon különböznek, egyik akár kétszerese lehet a másiknak. Ugyanezt a nagy különbséget figyelte meg a Versenytanács a Real Time PCR tesztek esetében is, az intézmény bejelentette, hogy szoros figyelemmel kíséri ezt a piacot., a Versenytanács elnöke azt ajánlotta akkor, hogy "figyelmesen meg kell nézni" az ajánlatokat, és csak alapos összehasonlítás után kell szolgáltatót választani.