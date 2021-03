Kovászna megyében az elmúlt egy napban nem igazoltak egyetlen új fertőzést sem

A vasárnapi tájékoztatás óta 2972 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, azt követően, hogy az elmúlt 24 órában országszerte több mint 12.000 koronavírustesztet végeztek - közölte hétfőn a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS). Az új esetekkel 862.681-re nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma. Ebből eddig összesen 787.392 SARS-CoV-2-fertőzöttet gyógyultnak nyilvánítottak.



A legtöbb új esetet Bukarestből (531) jelentették, utána következik Ilfov megye (254), majd Temes megye (202), Konstanca megye (164), Kolozs megye (147) és Brassó megye (146). A legkevesebb új fertőzöttet most is Kovászna megyében jelentettek, konkrétan egyetlen új esetet sem azonosítottak az elmúlt egy napban. Jól áll ugyanakkor Szilágy (12), Hargita (11) és Beszterce-Naszód (11) megye is.Az elmúlt két hétre vetített incidencia négy megyében és a fővárosban haladja meg 3-at: Temes (5,33), Ilfov (4,53), Bukarest (3,88), Brassó (3,69) és Kolozs (3,36) megye.Jelenleg 11.238 személyt kezelnek kórházban COVID-19-cel, közülük 1225 személy szorul intenzív terápiás kezelésre. Románia területén 54.507 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 14.588 pedig intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 52.305 személy van házi, 88 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 82, koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. Ezzel 21.565-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma. A GCS adatai szerint az elmúlt 24 órában 43 férfi és 39 nő elhalálozását jelentették. Őket a Fehér, Arad, Argeş, Bákó, Beszterce-Naszód, Botoşani, Brăila, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Gorj, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Olt, Prahova, Szilágy, Szatmár, Szeben, Teleorman, Temes, Ilfov megyei, valamint bukaresti kórházakban kezelték.A halálos áldozatok közül két személy a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, kilenc 50 és 59 év közötti, huszonöt 60 és 69 év közötti, huszonhét 70 és 79 év közötti volt, tizenkilenc beteg életkora pedig meghaladta a 80 évet. A 82 elhalálozott személy közül 80 más betegségben is szenvedett.Ez idáig 6.335.187 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 439.375 antigén gyorstesztet végeztek el. Az elmúlt 24 órában 7089 PCR-RT tesztet végeztek el (5474-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 1615-öt pedig kérésre) és 5128 gyorsteszt eredményét dolgozták fel.