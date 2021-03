George Simion március 15-e alkalmából meghirdette a Moldovai Köztársaság egyesülését Romániával

Nem engedték be a Moldovai Köztársaságba George Simion képviselőt, a Románok Egyesítéséért Szövetség (AUR) társelnökét. Simionnal a Leuşeni-i határátkelőnél közölték a határ-rendészek, hogy semmi sem változott, és továbbra is ki van tiltva az ország területéről, azaz 2023-ig nem léphet be a Moldovai Köztársaságba.



Az AUR társelnöke azt mondta: hogy „ott vár jövőig, ha kell”, de azt szeretné, hogy diplomáciai segítséget kapjon a külügyminisztériumtól, az államfőtől, mert neki „parlamenti képviselőként minden joga meg van, hogy átlépje a Prutot”.Az AUR közleménye szerint Simion a moldovai parlament európai integrációs bizottságának meghívására látogatott volna Chișinăuba, ugyanakkor szándékában állt részt venni Nicolae Dabija író temetésén, aki szerinte az egyik legfontosabb kortárs képviselője volt a román kultúrának. A honatya Klaus Johannistól kezdve mindenkit felkért arra, hogy lépjen közbe annak érdekében, hogy beléphessen Moldova területére.A politikust nem rettentette el a kitiltás: miután 24 órán keresztül várakozott a határátkelőnél, ugyanott kijelentette, hogy létrehozza az AUR-nak a besszarábiai szervezetét, amelynek elmondás szerint az lesz a célja, hogy Románia és Moldova Köztáraság egyesülésén dolgozzon. Az alapítás időpontját is elárulta: március 27-én lesz az a történelmi pillanat, amikor a két román ország egyesülésének célját zászlójára tűző politikai alakulat elindítja moldovai kirendeltségű szervezetének működését is. A politikus felsorolt néhány olyan nagy nevet a határon túli román kultúra képviselői közül, akik már évtizedek óta hangoztatják az egyesülés szükségességét.A szélsőséges nézeteiről ismert politikus a hétvégén Sepsiszentgyörgyön is megfordult, ahol azt nehezményezte, hogy csak magyar nemzeti színű zászlókat tűztek ki március 15-e alkalmából. Később a piros-fehér-zöldek közé sikerült belecsúsztatni a román trikolórt is.