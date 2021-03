Civilek fejlesztette oldal segít eligazodni oltási központok között: milyen szérumtípust adnak és hány szabad hely van

Nagyszebeni civilek hét nap alatt készítették el azt a platformot, ami jelentősen megkönnyítheti az emberek tájékozódását oltásügyben. A vaccin.live oldal naprakész információkat nyújt arról, hogy az adott központban milyen szérumtípusra lehet iratkozni, hány szabad hely van pillanatnyilag, illetve milyen hosszú a várólista. Az oldalon ugyanakkor nem lehet az iratkozni az oltásra.



, az oldal egyik fejlesztője a Libertatea nak úgy nyilatkozott, hogy azzal kezdődött az egész, hogy januárban szerették volna oltásra íratni az erre jogosult családtagjaikat, és azt tapasztalták, hogy annak ellenőrzéséhez, hogy hol jelentek meg új helyek, rendre be kellett lépjenek a hivatalos platformra. Úgy gondolták, hogy sok időt vesztegetnek erre.A fejlesztésük lényege, hogy a felhasználók értesítését állíthatnak be egy-egy oltási központhoz, ha ott szabad helyek jelennek meg emailben vagy SMS-ben értesítést küldjön róla.A fejlesztők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy nem tekintik magukat a hivatalos Ro-Vaccinare platform alternatívájának, mert nem lehet rajta regisztrálni. Az emberek egyszerűen arról értesülhetnek, ha új helyek jelennek meg a hivatalos platformon. Az oldal január 24-én indult, és jelenleg öt ember működteti. Mivel a hivatalos oldalon arról sincs tájékoztatás, hogy az adott központban melyik vakcinatípussal oltanak, ezért az első és második adag beadása közötti időből arra is következtetnek, hogy milyen gyártó készítményét fogják megkapni. Azt állítják, hogy folyamatosan figyelek a hivatalos platformot, és a terheléstől függően legfeljebb 20 percenként a rendszer automatikusan frissíti a szükséges információkat.A fejlesztést állítólag maga az oltási kampány koordinátorai is örömmel vették, és gratuláltak hozzá.