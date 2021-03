Megbüntette a DSP a Szeben Megyei Sürgősségi Kórházat

10 000 lejre büntették a Szeben Megyei Kórház intenzív terápiás osztályának vezetőjét, további 2000 lejes összeget kell kifizetnie továbbá az intézmény egészségügyi igazgatójának is - írja a Digi24.



A büntetést a két érintett személy Közegészségügyi Igazgatóság ellenőrzései nyomán kapta. A DSP azután kezdett vizsgálódni, miután a sajtóban két asszisztens súlyos vádakkal illette az intézményt, mondván, hogy a koronavírussal beutalt betegeket leszedálják és az ágyakhoz kötik, és hogy voltak esetek, amikor a páciensek nem ébredtek többé fel.A szebeni kórház körüli országos botrány akkor kezdődött, amikor március hetedikén egy meg nem nevezett volt alkalmazott a helyi sajtóban azzal vádolta meg a munkatársait, hogy nem foglalkoztak a betegekkel, szakszerűtlenül járnak el, nincs empátiájuk és tudásuk, illetve hogy altatással embereket ölnek meg a moduláris kórházban.Ezután egy második asszisztens is a sajtó elé állt, azt állította, teljesen jó állapotban levő betegeket szedáltak le az orvosok, és két nap múlva pedig ezek meg is haltak.A Szeben Megyei Közegészségügyi Igazgatóság megállapította, hogy a kórházban nincs olyan nyilvántartás, amelyben meg lenne jelölve, hogy a pácienseknek milyen intézkedéseket foganatosítottak. Ugyanakkor kifogásolták azt is, hogy sok kórlapon csak az orvosok aláírása szerepel, a specialistáké nem.Jelenleg az ügyészség is nyomoz a kórházban, emberölés gyanújával. Az esetről bővebben, kontextualizálva itt írtunk