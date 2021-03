24 óra alatt 33 ezer ember mondta vissza az AtraZenecával való oltást

Az elmúlt 24 órában az AstraZeneca oltására előjegyzett mintegy 33 ezer személy mondta vissza az oltási időpontját - nyilatkozta kedden a koronavírus elleni oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV) elnöke.



szerint az AstraZeneca vakcinájára a platformon előjegyzett 446 896 személyből mintegy 33 ezren mondták vissza az időpontjukat. Ugyanakkor míg a hétvégén több mint 100 ezer szabad időpont volt az ezt az oltóanyagot használó központokban, keddre 18 347-re csökkent ezek száma. Jelen pillanatban 168 027 személynek van előjegyzése az AstraZeneca vakcinájának első dózisára, és mintegy 419 ezren a második dózist kell hogy megkapják.A szakember rámutatott, az elmúlt héten 13 európai ország döntött úgy , hogy ideiglenesen felfüggeszti az AstraZeneca egyik vakcinaszállítmányának használatát, hét állam továbbra is használja valamennyi szállítmányt, 15 országban pedig egyáltalán nem oltanak a gyártó vakcinájával. Nagy-Britannia, Kanada és Ausztrália szintén folytatja az ezzel az oltóanyaggal való immunizálást.Románia úgy határozott, hogy továbbra is használja a terméket, amelyet az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyott, és amely esetében a kockázat/előny mérleg továbbra is kedvező - hangsúlyozta Gheorghiţă. Rámutatott, nagyon nehéz volt a döntés, de mérlegelniük kellett, hiszen az esetszámok napról napra nőnek, és egyre több ember szorul intenzív terápiás ellátásra. A szakember hozzátette, 17 millió, AstraZeneca oltással immunizált személy közül 37 szenvedett tromboembóliát, 15 mélyvénás trombózist és 22 tüdőembóliát, tehát az előfordulási arány egy a millióhoz, miközben a Föld be nem oltott lakosságára kivetítve évente ezerből egy személyt érint a felsorolt három betegség.Gheorghiţă kifejtette, folyamatosan követik az EMA és az egészségügyi világszervezet ajánlásait, és szükség esetén újraértékelik a döntést. Addig is azt javasolják mind az egészségügyi szakembereknek, mind a beoltottaknak, hogy jelentsék az immunizálás után jelentkező mellékhatásokat.Kedden egyébként az Európai Gyógyszerügynökség vezetője közölte , a vizsgálataik szerint nincs arra utaló jel, hogy a vakcina vérrögképződést okozna.