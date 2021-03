Durván lecsapott a tél Háromszékre

Ideiglenesen áll a vasúti forgalom Málnásfürdő, Sepsibükszád, Tusnádfürdő és Tusnád települések vonalán, mert a kedvezőtlen időjárás miatt fák dőltek a vasúti vonalra. Összesen négy járat vesztegel az említett vonal állomásain: a Bukarest és Nagybánya között közlekedő IR 1641-es, illetve Nagybánya és Bukarest között közlekedő IR 1642-es, a Brassó és Gyergyószentmiklós között közlekedő R 4501-es, illetve a Brassó és Madéfalva között közlekedő R 4505-ös járat - írja az Agerpres hírügynökség.



Az időjárás és az útviszonyok miatt autóink nagyon-nagyon nehezen tudnak közlekedni, többnyire vagy dugóban vagy... Közzétette: West Taxi – 2021. március 16., kedd

Kézdivásárhely környékéről pedig óriási dugókról érkeznek beszámolók a kedvezőtlen időjárás miatt. A DN 11 (Brassóból Bákó irányába haladó országút, amely érinti Kézdivásárhelyt), illetve a DN 12 (Brassóból Maroshévíz irányába haladó országút, amely érinti Sepsiszentgyörgyöt és Csíkszeredát is) jelzésű utakon dugók alakultak ki a hó , illetve az úttestre dőlt fák miatt. A 11-es jelzésű országúton, a Bákói megyehatárnál egy méretes fa dőlt az úttestre, ezért akadt el a forgalom. A 12-es jelzésű országúton Mikóújfalu és Sepsibükszád között is az úttestre dőlt fák akadályozzák a forgalmat.A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 11-es országúton néhány kilométeres gépkocsisor keletkezett, amely majdnem Csernátonig ér. A vidéken továbbra is havazik, az úttesten 2-3 centiméteres a hóréteg. A 10-es országúton, Zabrató (Zăbrătau) és Szitabodza (Sita Buzăului) települések között is nehézkesen és csak egy sávon, felváltva zajlik a közlekedés az úttestre zuhant fák miatt. A 2D országúton, Kovászna és Vrancea megye határában az úttest letakarításáig leállították a 3,5 tonnánál nagyobb gépkocsik forgalmát.A Brassó megyei közúti vállalat illetékesei szerint az elmúlt 24 órában Kovászna megyében sűrűn hullott a hó Ojtoz, Bodzaforduló környékén, illetve Vrancea megye határában, néhol akár 60 centiméteres hótakaró is lerakódott.Egyébként szerda este 23 óráig a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar térségében heves szél, havazás és hóvihar miatt narancs fokozatú riasztás van érvényben. A narancssárga jelzésű riasztás Kovászna, Vrancea, Buzău, Brassó, Prahova, Argeş, Szeben, Vâlcea, Fehér, Hunyad, Gorj és Krassó-Szörény megyében érvényes.Kézdivásárhelyi hóhelyzet szerda reggel.Kovásznán is jelentős mennyiségű hó hullott.