Idén is megbírságolták 10 ezer lejre Antal Árpádot a március 15-i magyar zászlók miatt

Idén is megbírságolta 10 ezer lejre a Kovászna megyei kormányhivatal Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert, mert március 15-én piros-fehér-zöld szimbólumokkal díszítették fel a várost - írja a Székelyhon. Kétszer 5 ezer lejes bírságról szóló jegyzőkönyvet Cosmin Boricean alprefektus írta alá, mert a megyében még nem nevezett ki a kormány prefektust. A koalíciós egyezség szerint az RMDSZ jelöltje, Ráduly István uzoni polgármester kapja a tisztséget.



🇭🇺 Bár idén sem emlékezhetünk közösen a Főtéren, lelkiekben együtt vagyunk!



❤️ Legyen ma ünnep a szívekben!



📷 Fotók Kristó-Gothárd Hunor és Levente Vargyasi Közzétette: Sepsiszentgyörgy Önkormányzata – 2021. március 15., hétfő

Cosmin Boricean már március 15-én azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, elemezni fogják, hogy amikor piros-fehér-zöld zászlókkal és szimbólumokkal díszítették ki a várost, akkor betartották a hatályost törvényeket."Ha ez az ára annak, hogy használhassuk a szimbólumainkat, akkor minden évben kifizetem a bírságot" - reagált Antal Árpád a kirótt bírsággal kapcsolatban. A polgármester ezzel arra is utalt, hogy a Kovászna megyei kormányhivatal már tavaly és tavalyelőtt is megbírságolta őt azért, mert március 15-én magyar zászlókkal díszítették fel a várost, és nem tűzték mellé a román zászlót is.Tavalyelőtt kifizette a bírságot a polgármester. Tavaly megfellebbezte a bírságot arra hivatkozva, hogy a zászlótörvény végrehajtásáról rendelkező kormányhatározatban az áll, azok az etnikai kisebbségek, amelyek országos szervezettel rendelkeznek, rendezvényeiken használhatják a saját jelképeiket. A kormányhivatal közben azzal érvel, a törvény szellemében minden magyar zászló mellé ki kell tenni egy románt is.