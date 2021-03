Szombatig kitart a rossz idő: szélre, havazásra, hófúvásra figyelmeztetnek a meteorológusok

Több első- (sárga) és másodfokú (narancssárga), havazásra és hóviharokra vonatkozó riasztást adott ki szerda délelőtt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A meteorológusok szerint szerdán 10 és 23 óra között másodfokú riasztás érvényes a Déli-Kárpátok és a Kárpát-kanyar vidékén az erős szél, havazás és hóviharok miatt. Továbbra is sűrű havazásra, heves szélre kell számítani, a széllökések sebessége, főként az 1500 méternél magasabban fekvő vidékeken meghaladhatja a 90-110 kilométert óránként, így erős hóviharok keletkeznek, a látótávolság 50 méter alá csökken.



Szerda reggel 10 óra és csütörtök reggel 6 óra között sárga riasztás van érvényben a hegyvidéken és a szubkárpátok övezetében, illetve Moldva legnagyobb részén és Erdély bizonyos részein. A lehulló csapadék mennyisége elérheti a 15-25 litert négyzetméterenként, elszigetelten pedig a 30 litert is. A hegyekben havazni fog, Erdélyben és Moldva nyugati és északi részén is inkább hó formájában lehet csapadékra számítani.A helyenként megerősödő szél eléri az 55-65 kilométeres sebességet óránként, a hegyvidéken, 1500 méter fölött akár 70-90 kilométeres óránkénti sebességgel is nyargalhat, felkavarva a havat. Rövidebb időszakokra a Bánságban, a Körösök-vidékén, Olténia délnyugati és Munténia északkeleti részében is hevesen fog fújni a szél, elérve az 50-60 kilométer/órás sebességet.A meteorológusok egy másik sárga jelzésű, rossz időre vonatkozó riasztást is kiadtak, amely csütörtök reggel 6 és szombat délelőtt 10 óra között lesz érvényben a hegyvidéken, ahol sűrű havazásra kell számítani. Az ANM ugyanakkor kiadott egy vegyes csapadékra vonatkozó figyelmeztetést, amely az egész országot érinti, és csütörtökön 6 órától szombaton 10 óráig lesz érvényes.Közben a havas, hófúvásos időjárás jelentős fennakadásokat okozott Kovászna , illetve Maros megyében is. Az úttestre dőlt fák miatt fennakadások voltak mind a közúti, mind a vasúti forgalomban. A 11-es országút Bákói megyehatár melletti szakaszán, a 10-as országút a Zabrató és Szitabodza települések közötti, a 12-es országút Mikóújfalu és Sepsibükszád közötti, a 14-es országút Dános és Segesvár közötti szakaszain voltak az úttestre zuhant fák miatt fennakadások és torlódások.